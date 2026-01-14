Collejas para Cancelo en la Ciutat Esportiva

El Barça realizó este miércoles por la mañana el último entrenamiento previo al encuentro de octavos de final de la Copa del Rey en Santander. Los blaugrana, a las órdenes de Hansi Flick, saltaron al césped del campo Tito Vilanova en la Ciutat Esportiva para preparar el duelo ante el Racing, que da acceso a los cuartos del torno del KO.

La gran novedad de la sesión fue la presencia de Joao Cancelo, que firmó su contrato hasta final de temporada con el Barça, club al que regresa una temporada y media después de que acabara el año de cesión procedente del Manchester City. El portugués fue presentado ayer martes y un día después ya se vistió de corto para entrenarse con total normalidad. Entró al césped con el pie derecho, tocó la hierba y se santiguó dos veces, un ritual con el que vuelve a 'bautizarse' como blaugrana.

Joao Cancelo junto a su camiseta con el dorsal 2 / FC Barcelona

Cancelo conoce a la gran mayoría de la plantilla, con la que coincidió la temporada 2022-2023, a las órdenes de Xavi, que cumplía su último año como técnico en el club. De ahí que durante la sesión se uniera al grupo de Èric Garcia y Ferran Torres. Sin embargo, fueron todos los que quisieron darle la bienvenida y tuvo que pasar por el ya tradicional túnel de collejas. Se le vio cómodo y sonriente. Y es que no necesita ningún tipo de adaptación porque conoce la casa y también el vestuario, así que Flick puede contar desde ya con un nuevo refuerzo que permitirá gestionar mejor los esfuerzos.

El Barça volará hacia Santander el jueves, el mismo día del partido. Lo hará a las once de la mañana y aterrizará en Santander pasado el mediodía. El encuentro arrancará a las 21 horas y, tras el mismo, la expedición regresará a Barcelona. Habrá que ver si en este desplazamiento ya está convocado Cancelo, aunque Deco insinuó el lunes por la noche en RAC1 que quizás es demasiado pronto para ello.