Collboni, alcalde de Barcelona: "La prioridad es garantizar la seguridad cuando se vuelva al Camp Nou"

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, no dio fechas para la concesión de la Licencia de Primera Ocupación por parte del Ajuntament para la reapertura del Spotify Camp Nou aunque reafirmó el interés del consistorio en concederla en cuanto sea posible "porque lo que es bueno para el Barça es bueno para Barcelona".

Jaume Collboni concedió una entrevista al programa 'El Món a Rac1 amb Jordi Basté' con motivo de las fiestas de la Mercè, patrona de Barcelona, y abordó diferentes asuntos de la actualidad política y social. Lógicamente, también abordó el asunto de las obras de remodelación del Spotify Camp Nou y de la concesión de la Licencia de Primera Ocupación para que el FC Barcelona pueda volver a jugar en su estadio en una primera fase con la apertura parcial del aforo: únicamente la Tribuna y el Gol Sur habilitando 27.000 plazas. El alcalde fue taxativo: "No le puedo decir fechas porque no lo sé. No sé como están las mejoras que han pedido los técnicos al club".

Proteger a aficionados, técnicos y ciudadanos

"El Ajuntament tiene tanto interés o más que el Barça en que el estadio (Spotify Camp Nou) avance a buen ritmo, y somos los primeros interesados en que vaya rápido y bien, pero nuestra máxima prioridad es garantizar la seguridad de los aficionados que vayan al campo", resaltó.

De ahí que Collboni añadiera que "mientras los Bomberos o Guardia Urbana no den la autorizacion, no se podrá dar el permiso. Segundo, nuestra obligación es proteger y garantizar que los técnicos hagan su trabajo con garantías y rigor. Y los vecinos también quieren que se acaben cuatro antes las obras, especialmente los de los barrios de Les Corts y San Ramón" y los comerciantes de estas zonas "que son los más afectados, pero insisto que nuestra prioridad es garantizar la seguridad de los ciudadanos".

Una semana de un tenso pulso

A principios de la presente semana se produjo un pulso mediatico, con el Barça asegurando en la mañana del martes, a través de su vicepresidenta Elena Fort, que se habían cumplido todos los requisitos para la reapertura parcial y con Joan Laporta afirmando que "la pelota estaba en el tejado del Ajuntament".

La réplica llegó por la tarde, tras una sesión de trabajo técnica, por medio de la primera teniente de alcalde Laia Bonet, quien aseguró que las relaciones son excelentes y la colaboración, máxima. Pero que la reapertura parcial no se aprobará hasta que el Barça solucione algunas deficiencias detectadas en el recinto a en lo que se refiere a la seguridad y la accesibilidad.

La obligación de decir 'no'

Collboni explicó que es imposible poner fecha al regreso. "No quiero entrar en los detalles técnicos, porque podría cometer algún error, pero se trata de garantizar la seguridad de los aficionados en el estadio. En el momento en el que nos dicen los técnicos que no (es seguro), nuestra obligación es decir 'no' al Barça (con los permisos) como se hace con cualquier local que se abre en Barcelona, teniendo en cuenta que el alcalde es el primero que quiere que avance porque lo que es bueno para el Barça es bueno para Barcelona", insistió.

El Barça se comprometió a realizar las subsanaciones que piden los técnicos del Ajuntament para conceder la licencia, a cambio de enviar un informe con el compromiso de que estas deficiencias se solucionarán de manera simultánea a la reapertura del Spotify Camp Nou. El club ha señalado ahora en rojo en su calendario el 18 de octubre cuando tenga que recibir al Girona en la Jornada 9 de LaLiga 2025/26, en un fin de semana que también piensa celebrar la Asamblea de Compromisarios.

El esfuerzo de BSM

Mientras tanto, los encuentros contra la Real Sociedad (28 de septiembre) y PSG (1 de octubre) se jugarán en el Estadi Olímpic de Montjuïc que se está acondicionando a marchas forzadas, especialmente en lo que se refiere al terreno de juego en el que se tuvo que replantar el césped. Collboni resaltó en este punto el esfuerzo que está haciendo la empresa BSM, la administradora del recinto, para ayudar al Barça dejando de lado su principal fuente de ingresos. "El Estadi Olímpic de Barcelona está concebido para hacer conciertos, básicamente que ahora no s epueden hacer porque estamos pensando en el club; y su calendario está condicionado a las obras porque queremos ayudar al club. A nosotros, como ayuntamiento, nos interesa liberar el Estadi Olímpic porque es un equipamiento de primer interés cultural para la ciudad".

En este sentido, Jaume Collboni no quiso valorar el calendario del Barça en su regreso al Spotify Camp Nou y la decisión de ahecrlo con las obras en marcha. "No lo voy a valorar,la decisión la toma un privado, que es el club, como en tantas obras importantes que se hacen".

Ricard Font no influye

Finalmente, Collboni negó que Ricard Font, nuevo gerente de Movilidad, Infraestructuras y Obras del ayuntamiento barcelonés, haya influido negativamente a la hora de gestionar la concesión de la Licencia por intereses perosnales. "Tengo a los mejores técnicos y directivo públicos en el Ajuntament de Barcelona, pero no les pido a qué partido votan. Si no les pregunto si me votan a mí, aun menos les pregunto si están en una corriente (crítica) de algún club. Además (Font) no tiene incidencia en este tema, no está relacionado con su área de trabajo", remachó el alcalde.

Ricard Font es portavoz de Suma Barça, una plataforma crítica con la gestión de Joan Laporta que el pasado mes de enero pidió la dimisión del presidente Laporta.