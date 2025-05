Collboni no descarta volver a ceder Montjuïc al Barça

Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, ha pasado por los micrófonos del 'Aquí Catalunya' de la Cadena Ser para hablar de la actualidad de la Ciudad Condal, pero también se ha referido a los dos años que el Barça ha usado el Estadi Olímpic Lluís Companys: "La ciudad ha estado al lado del club en un momento muy complicado porque necesitaban un espacio donde jugar dos temporadas", ha asegurado.

De hecho, Collboni entiende que la coordinación entre Ayuntamiento y club ha sido continua y positiva. De ahí que no quiera avanzar acontecimientos si el Barça necesitara de nuevo acceder a Montjuïc: "Este tema siempre lo compartimos con el club y las comunicaciones públicas se hacen de común acuerdo".

Satisfecho de la experiencia

E insistía en que "la ciudad y el club han hecho un trabajo muy importante, ya se sabe que las obras siempre van con más retraso de lo previsto", aunque Collboni tiene claro que a nivel deportivo "nos ha ido muy bien, con la Copa y la Liga". Eso sí, prefiere no avanzar si habrá novedades: "Los próximos pasos se darán de común acuerdo con el club".

Los jugadores del Barça celebran el triunfo ante el Real Madrid en Montjuïc / Javi Ferrándiz

Y aquí le hicieron la pregunta del millón: ¿podría seguir jugando el Barça si lo necesita en el Estadi Olímpic? "Las novedades que daremos en este sentido las daremos con el club y haciendo compatible todos los usos que debe tener un estadio que es propiedad de la ciudad". Sobre si sería posible o no regresar y hacer compatibles todos los usos, no quiso profundizar: "No deduzca que no es posible, es posible si hay acuerdo con el club y atendiendo que es público y debe tener diversos usos".