Collboni, alcalde de Barcelona, sobre la apertura del Spotify Camp Nou: "Los técnicos tienen la última palabra"

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha recordado que los técnicos "tienen la última palabra" para autorizar la apertura del Spotify Camp Nou, que todavía no cuenta con los permisos para albergar partidos del primer equipo del FC Barcelona.

"Al Ayuntamiento le interesa que las obras del club avancen bien, lo más rápido posible, pero que avancen con todas las garantías, sobre todo en materia de seguridad", ha afirmado el alcalde de la ciudad en un acto de colocación de la primera piedra de una residencia para personas mayores en el barrio de Les Corts.

El club azulgrana sigue trabajando para poder jugar el partido contra el Valencia del próximo 14 de septiembre en el Spotify Camp Nou, pero todavía no tiene los permisos para abrir el recinto. En este sentido, Collboni ha precisado que todas las decisiones que el consistorio está tomando sobre el proceso de apertura del estadio están siguiendo las normativas urbanísticas y de seguridad.

"Los servicios técnicos son los que tienen la última palabra y especialmente los servicios técnicos de seguridad. Es decir, Bomberos de Barcelona, Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana", ha resaltado.

Asimismo, ha destacado que "en todo momento" ha existido fluidez en la comunicación entre el club y el consistorio en el proceso de remodelación del estadio, y ha defendido que "lo que es bueno para el Barça es bueno para Barcelona". "Hay una parte de las conversaciones que se hace con papel, con peticiones formales que se deben hacer con unos tiempos y formas determinadas. Este es el momento en el que estamos ahora", ha añadido Collboni.

Mientras no recibe la autorización para regresar al Spotify Camp Nou con un aforo inicial de 27.000 espectadores, el Barcelona ya cerró recientemente un convenio con el consistorio para utilizar el Estadio Olímpico Lluís Companys hasta febrero en caso de que el recinto del barrio de Les Corts no esté disponible para acoger los partidos del primer equipo de fútbol.

Sin embargo, el recinto de Montjuïc no estará operativo para el estreno como local del Barcelona en LaLiga, puesto que el día 12 de septiembre actúa el cantante Post Malone y el césped no estaría en condiciones para el encuentro frente al Valencia. En esta tesitura, emisarios de LaLiga inspeccionaron la semana pasada el Estadio Johan Cruyff como posible alternativa al Spotify Camp Nou para disputar el Barcelona-Valencia.