Cole Palmer se rinde a Lamine Yamal: "Es el mejor jugador del mundo"

La temporada de Lamine Yamal está siendo superlativa. El canterano azulgrana ha destacado en todos los partidos importantes de la temporada, como en la eliminatoria ante el Inter de Milán o los cuatro enfrentamientos del Barça contra el Real Madrid. El alto rendimiento que está mostrando está siendo motivo de halago tanto por futbolistas como por exjugadores. El último en pronunciarse ha sido Cole Palmer en una entrevista a 'Sky Sports'.

El centrocampista 'blue' fue preguntado por el nivel de la eliminatoria de Champions del Barça ante el Inter de Milán, donde quiso destacar la figura de Lamine: "Sinceramente, creo que es el mejor jugador del mundo". "Siento que todo lo que hacen pasa por él, y cuando lo ves... es una locura. Tiene confianza, no tiene miedo y me encanta verlo", afirmó Palmer.

Además, el inglés también quiso poner énfasis en la sensatez del azulgrana a una edad tan joven: "No es solo la técnica que tiene sino también la psicología y su madurez. Tiene una confianza terrible y no tiene miedo a intentarlo pese a su edad". Sobre lo complicado del rendimiento del canterano con 17 años, el veinte del Chelsea dijo entre risas: "No lo sé, no lo he probado".

Cole Palmer está jugando su segunda temporada en el conjunto 'blue' después de que fuera traspasado por el Manchester City por 50 millones de euros: "Ha sido bastante diferente con respecto al curso pasado, sobre todo, en el sistema de juego. Al principio de la temporada, marqué 14 goles en mis primeros 20 partidos y luego tuve un pequeño bajón. Sabía que esto iba a pasar. Es parte de ello y no me preocupó", comentó el futbolista.

A estas alturas del curso, el equipo dirigido por Enzo Maresca está a un solo paso de ganar la Conference League. Para lograrlo, deberán ganar al Betis a la final del 28 de mayo. Asimismo, todo apunta que el Chelsea disputará la Champions la temporada que viene. A falta de dos jornadas para acabar la Premier League, los ingleses ocupan la quinta posición con 63 puntos, los mismos del sexto, el Aston Villa.