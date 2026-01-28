Colas en las tiendas del Barça: el peluche de CAT vuelve a la venta este jueves

Buenas noticias para los amantes de CAT. El FC Barcelona ha anunciado que este jueves saldrá a la venta una nueva remesa de peluches de la mascota. Después del éxito de las primeras dos tandas, con una masiva respuesta por parte de la afición culé, el club lanza otra reposición del que, sin ninguna duda, ha sido uno de los productos de 'merchandising' con mayor aceptación entre la masa social blaugrana.

"He intentado vivir sin abrazos… Spoiler: no puedo. Este jueves me volveréis a encontrar en las Barça Botigues", ha escrito el Barça en las redes sociales en una publicación acompañada de una fotografía de la mascota oficial con su peluche.

A principios de diciembre de 2025, en un acto celebrado en el Barça Immersive Tour, el Barça presentó el primer peluche oficial de CAT, la mascota azulgrana, que, desde su aparición en el marco del 125º aniversario de la entidad, se ha convertido en un auténtico fenómeno social y en uno de los activos de marca más queridos por la afición culé de todas las edades.

El 5 de diciembre se lanzó una primera tanda de 5.000 peluches en las tiendas oficiales del Barça y se agotaron por completo en tiempo récord. Dos semanas después, el día 18 del mismo mes, se lanzó una segunda remesa de la misma cantidad que también 'voló'. Hubo largas colas desde primera hora para conseguir el producto antes de las Navidades. Este viernes, llegarán más peluches a las Barça Botigues. Veremos la respuesta de los seguidores en esta ocasión.

Precio del peluche CAT del Barça

El peluche CAT tiene un precio único de 34,99 euros. No existen versiones en diferentes tamaños ni modelos alternativos: el club ha optado por lanzar una sola versión oficial.

A modo de curiosidad, el modelo existente de CAT es con la equipación de la pasada campaña, la 24/25, por lo que habrá que ver si desde el FC Barcelona se lanzan nuevas versiones en el futuro con la camiseta de esta temporada o, incluso, con modelos 'retro'.

Producto superventas

El peluche CAT es una apuesta clara del Barça por fortalecer su catálogo de merchandising y conectar con los aficionados más jóvenes. Su lanzamiento limitado, su precio accesible y el atractivo simbólico de esta nueva mascota apuntan a que será uno de los productos más demandados de la temporada.