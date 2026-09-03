El codiciado delantero que rechazó al Barça explica por qué se ha decantado por el PSV

Mikkel Bro Hansen ya tiene nuevo destino. El delantero centro danés de 17 años, una de las grandes perlas que habían despertado el interés de varios gigantes europeos, ha sido presentado oficialmente como nuevo jugador del PSV después de abandonar el Bodø/Glimt por 3 millones de euros. El atacante de 1,88 metros firma hasta 2029 y afronta ahora el siguiente paso de su prometedora carrera en Eindhoven.

Su llegada al PSV supone también el desenlace de una historia que el Barça llevaba siguiendo desde la pasada temporada. El nombre de Bro Hansen llegó a sonar con fuerza en el entorno blaugrana como una de las apuestas de futuro de la dirección deportiva de Deco. Finalmente, el club se decantó por Roony Bardghji para reforzar el ataque, pero el danés siguió en el radar del Barça y volvió a aparecer entre los objetivos de varios grandes europeos durante este mercado, incluido el club blaugrana nuevamente.

Ahora, con el fichaje ya cerrado, Bro Hansen ha explicado por qué ha elegido el PSV pese al interés que había despertado entre algunos de los clubes más importantes del continente. Y su respuesta apunta directamente al proyecto que le presentaron desde Eindhoven.

“Fue una elección fácil”

“Para mí fue una elección fácil cuando el PSV me explicó su interés en mí. Es un club grande y tenía preparado un plan de futuro perfecto”, explicó el delantero en los canales oficiales de su nuevo equipo.

Bro Hansen también puso como ejemplo a varios futbolistas que utilizaron el PSV como trampolín para crecer en sus carreras. “Mira, por ejemplo, a jugadores como Xavi Simons, Noni Madueke, Ismael Saibari y así sucesivamente”, señaló.

El danés tendrá además una hoja de ruta muy concreta. Aunque se incorporará a tiempo completo a la dinámica del primer equipo, inicialmente disputará algunos encuentros con el filial del PSV mientras trabaja para ganarse minutos con el primer equipo: “Voy a luchar por conseguir tantos minutos como sea posible dentro de la plantilla principal. No puedo esperar para empezar”, concluyó.

Mikkel Bro Hansen, en un partido con el Bodo Glimt / Bodo Glimt

El Barça ya había apostado por él

El PSV se lleva así a un futbolista que ya había estado muy cerca del radar azulgrana. El Barça era uno de los grandes clubes que seguían sus pasos junto a Manchester City, Juventus, Ajax y Newcastle, después de que el joven atacante continuara destacando en el Bodø/Glimt.

El danés llega finalmente a Eindhoven después de haber dejado una huella importante pese a su corta edad. Con el Bodø/Glimt disputó 15 partidos oficiales y marcó ocho goles y dio tres asistencias, cifras que explican el interés generado alrededor de su figura. También ha destacado con las categorías inferiores de Dinamarca, con 13 goles en 16 partidos con la selección sub-17.

Para el Barça, el movimiento supone ver cómo se escapa una de las jóvenes promesas que llegó a estar en su órbita. Bro Hansen ha elegido finalmente el camino del PSV, convencido por un proyecto que, según sus propias palabras, le ofrece el escenario adecuado para dar el siguiente paso.