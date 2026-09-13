El codazo que dejó a Gerard Martín sangrando en el suelo

El Barça sigue dando exhibición tras exhibición en este inicio de temporada y ante el Levante no está siendo menos. Los azulgranas se pusieron rápidamente dos goles arriba en la primera parte, pero a pesar de la diferencia en el marcador, los valencianos no dejaron de pisar el acelerador para intentar volver al encuentro.

No marcaron el 1-2, pero aumentaron mucho la intensidad, consiguiendo que el Barça lo pasase mal por primera vez en todo el curso. Eso sí, una intensidad que terminó con varios futbolistas azulgrana necesitando asistencia médica tras impactos con jugadores del Levante.

El más aparatoso fue el de Gerard Martín con Víctor García. El delantero del Levante luchaba por una pelota con el azulgrana cuando braceó en exceso queriendo salir a la contra y golpeó con el codo en la cara de Gerard Martín. Un golpe muy duro, aunque involuntario, que dejó al central sangrando en el suelo.

La jugada tuvo de todo, ya que después se pidió un posible penalti de Pedri, pero terminó invalidada por un fuera de juego en el inicio de la jugada. A pesar de ello, incluso antes, este golpe sobre Gerard Martín hubiese tenido que ser suficiente para anular la acción e indicar una clara falta sobre el azulgrana.

Jon Ander González, el colegiado del duelo y debutante en la categoría, no señaló falta y dejó seguir la jugada. Durante todo el encuentro está dejando jugar y pitando muy pocas acciones. Finalmente, tuvieron que sacar al jugador azulgrana del campo para pararle la hemorragia y los de Flick jugaron con 10 un buen rato mientras Gerard Martín se recuperaba. Con este golpe y la tarjeta amarilla que le sacaron por una acción posterior, Flick decidió cambiarlo al descanso para evitar males mayores.

Pocos minutos después, Xavi Espart se llevó un duro golpe en la barriga que lo dejó sin respiración unos segundos y tuvo que salir momentáneamente del terreno de juego.