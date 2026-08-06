Así se coció el fichaje de Rodri con los internacionales del Barça

El madridismo aún no sale de su asombro y se relame las heridas tras el plantón histórico de Rodri al club de Florentino Pérez. La negativa del todavía jugador del Manchester City a firmar por el nuevo proyecto de Mourinho ha sorprendido a casi todo el mundo. Y más después de confirmarse que Rodri descarta al Real Madrid para intentar sumarse a un proyecto, a su juicio, aún más atractivo como es el de Hansi Flick en el FC Barcelona.

Pero el giro inesperado de Rodri no ha sido el producto de ningún calentón de última hora. La típica rabieta después que alguno de los flecos pendientes o de las promesas medio pactadas no se cumplieran en la recta final de la negociación entre el Real Madrid, el City o el propio futbolista. Nada de eso. El centrocampista ya albergaba serias dudas respecto a su futuro desde hacía varias semanas.

Consultas mundialistas

Varios jugadores del Barça que participaron en la última cita mundialista han confirmado que a título privado y de una forma muy discreta mantuvieron diversas conversaciones con Rodri en las que fueron consultados sobre algunas de las interioridades del día a día del vestuario del Barça. En estas charlas, el centrocampista se interesó por el trabajo del cuerpo técnico y el ambiente que ha rodeado al equipo en estos dos últimos años.

Rodri, Cubarsí y Unai Simón mostraron sus trofeos mundialistas / EFE

En algún caso concreto Rodri sí se atrevió a ir un poco más allá y trasladó su deseo de regresar a la Liga española. En este sentido, el futbolista se mostró preocupado por conocer cómo se recibiría su llegada al vestuario del Spotify Camp Nou en un equipo tan marcado por la juventud y la numerosa presencia de canteranos.

Visto el desarrollo de los acontecimientos en las últimas horas, es evidente que Rodri quedó más que encantado con las conversaciones mantenidas con los internacionales del Barça. Tampoco es ningún misterio el hecho de que el internacional español es uno de esos jugadores que cae bien a casi todo el mundo y siempre es bien recibido no solo por su calidad futbolística indiscutible si no por su comportamiento extremadamente profesional.

Dudas físicas

Las exhibiciones de Rodri en los últimos partidos de España en el Mundial sirvieron para despejar cualquier género de duda sobre su rendimiento y el estado físico de un futbolista castigado por los problemas físicos en los últimos meses. El propio jugador comentó que sentía en perfecto estado y estaba plenamente convencido que podía afrontar un nuevo reto al máximo nivel durante los próximos años.