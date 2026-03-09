Cobertura especial de SPORT para las elecciones del Barça: minuto a minuto desde primera hora

El 15 de marzo, el FC Barcelona vivirá una cita histórica con la celebración de sus elecciones. Desde primera hora de la mañana, Sport desplegará un equipo de periodistas en el lugar de los hechos para ofrecer a los aficionados una cobertura completa, minuto a minuto, de todo lo que ocurra en el Camp Nou y sus alrededores.

Seguimiento en directo

Desde las 9:00, nuestros enviados especiales Ferran Correas, Xavi Espinosa y Carlos Monfort estarán presentes para informar sobre el ambiente, el ánimo de los votantes y los primeros resultados que se vayan registrando. Además, Sport ofrecerá entrevistas exclusivas con protagonistas del club y análisis sobre las novedades de la jornada electoral.

Especial 'La Posesión'

A partir de las 20:00, el programa 'La Posesión', presentado por David Bernabeu, dará voz a expertos y analistas en dos bloques. A primera hora Lluis Pastor, Iván San Antonio y Ferran Correas analizarán la jornada en detalle. Los aspectos técnicos de la votación, la participación de los socios y la logística del proceso electoral. También se abordará cómo los resultados podrían afectar a la gestión interna y a la planificación deportiva del club a corto y medio plazo. A las 21:30hs entrarán en plató Lluis Carrasco y Carlos Fité quienes harán la previa al gran resultado final y darán respuesta a las preguntas de los aficionados sobre los procesos y decisiones de esta histórica jornada.

Gran despliegue audiovisual y en redes

Sport permitirá seguir la jornada desde cualquier lugar gracias a un despliegue audiovisual completo y en redes sociales. Se podrán consultar stories, reels, entrevistas y contenido exclusivo en Instagram, TikTok y todas nuestras plataformas digitales, para que los seguidores del Barça tengan acceso en tiempo real a todos los detalles de la elección.