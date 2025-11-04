Club Brujas - FC Barcelona: horario y dónde ver por TV el partido de la jornada 4 de la UEFA Champions League

Semana de UEFA Champions League para el FC Barcelona. Los de Hansi Flick, que volvieron a la senda de la victoria contra el Elche tras el tropiezo en el clásico del Bernabéu de LaLiga contra el Real Madrid, deberán cambiar el chip y volver a ponerse el 'traje' de Liga de Campeones en el Jan Breydel de Brujas.

Los azulgranas, que en este inicio de temporada llevan seis de los nueve puntos posibles con triunfos ante el Newcastle y Olympiacos y una derrota en el Estadi Olímpic Lluís Companys contra el Paris Saint-Germain de Luis Enrique en el último minuto de partido, son actualmente novenos en la clasificación, empatados a punto justamente con las urracas pero por detrás del equipo inglés por la diferencia total de goles.

El conjunto culé debe ganar en Brujas en esta cuarta jornada de la fase liga si no quiere que otro tropiezo en Europa le aleje peligrosamente de los equipos con acceso directo a los octavos de final de la competición. Un triunfo en Bélgica evitaría así seguir coqueteando con uno de los puestos que actualmente ocupa de play-off, una posición que obligaría a los de Flick a jugar una ronda extra para seguir vivos en la fase del KO en Europa a partir de febrero.

Enfrente tendrá al equipo de Nicky Hayen, uno de los más jóvenes de la máxima competición europea y que actualmente es segundo en su liga doméstica, la Pro League de Bélgica, a tan solo tres puntos del liderato del Royale Union Saint-Gilloise y con una racha de resultados de cinco triunfos consecutivos.

En Europa, no obstante, los belgas viven una situación más precaria. Tras clasificarse para la fase liga superando la tercera ronda eliminatoria con un 4-2 global ante el RB Salzburgo, el combinado brujense tan solo ha conseguido un triunfo en tres partidos, el 4-1 contra el Mónaco de Ansu Fati en la primera jornada. En los siguientes enfrentamientos, el Brujas ha cosechado dos derrotas consecutivas ante la Atalanta (2-1) y el Bayern (4-0) que han devuelto al equipo a la dura realidad ocupando la vigésima posición (de play-off) con tres puntos.

HORARIO DEL CLUB BRUJAS - BARÇA

El partido entre el Barça y el Brujas, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, se disputará el miércoles 5 de noviembre a las 21.00 horas en el Jan Breydel de Brujas.

DÓNDE VER EL CLUB BRUJAS - BARÇA

El enfrentamiento entre el Brujas y el Barça se podrá ver por TV y online a través de la plataforma Movistar +, concretamente en Movistar+ Liga de Campeones (dial 60) y en Orange TV (115).

Además, también podrás seguir todo lo que suceda en el partido a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.