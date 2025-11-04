En directo
CHAMPIONS LEAGUE
Club Brujas - Barcelona, previa en directo: rueda de prensa de Hansi Flick y Robert Lewandowski en vivo | UEFA Champions League
Sigue la comparecencia del técnico azulgrana y el delantero polaco en la previa del partido de la jornada 4 (19.00h) de la UEFA Champions League
El FC Barcelona está situado ahora mismo en la novena posición de la fase de liga de la UEFA Champions League, con seis puntos de nueve posibles y fuera de las posiciones de clasificación directa a octavos.
La convocatoria para el choque de mañana ante el Club Brujas
El primero en hablar será Robert Lewandowski, que regresó a la convocatoria en el último partido ante el Elche.
Recordamos que el Barça ha viajado hoy a Bélgica tras entrenar en la Ciutat Esportiva Joan Gamper
Buenas tardes y bienvenidos a la narración de la rueda de prensa de Robert Lewandowski y Hansi Flick. Ambos comparecerán a las 19:00 en el Estadio Jan Breydel en la previa del partido ante el Club Brujas
