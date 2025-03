Clos Gómez: “Mateu Lahoz es un meme, está resentido y miente descaradamente”

El arbitraje vuelve a estar en el centro de atención y eso siempre es una mala noticia. El colectivo pasa por un momento delicado, a raíz de algunas decisiones polémicas, y se pone en tela de juicio su honorabilidad y profesionalidad. Carlos Clos Gómez, exárbitro internacional y actual responsable del VAR en el Comité de Árbitros atendió a 'El Larguero' de la 'Cadena SER' para mostrar su punto vista, así como arremeter contra Mateu Lahoz y Real Madrid Televisión. Sobre el propio VAR aseguró que era algo que "se pensaba que íbamos a tender al error cero, pero los que hemos arbitrado sabíamos que se iba a multiplicar la polémica”.

El exárbitro y actual analista en varios medios de comunicación Mateu Lahoz mencionó en una de sus intervenciones como comentarista que los exclientes del hijo de Negreira, con las sesiones de coaching de Javier Enríquez Romero, tenían más éxito en la escala arbitral europea. "Siempre nos ha sorprendido que los árbitros que trabajaban con el hijo de Negreira eran los que más llamaba el Comité de Árbitros para pitar en Europa", dijo.

Unas declaraciones que han traído cola, provocando una reacción del Comité Técnico de Árbitros en la que mostraron su "más absoluta repulsa" al respecto de estas palabras en un comunicado conjunto. Clos Gómez fue, incluso, un paso más allá en su valoración.

"Que se lo haga ver"

“Yo fui amigo suyo. Ahora me parece un meme. Todo lo que hace es criticar por criticar, está resentido con el CTA. Es una pena, era un gran árbitro. Era especial. Le podíamos llamar ‘special one’ por todo lo que hacía, pero los jugadores le entendían... Ahora mismo está en un proceso de difamación contra el anterior presidente de los árbitros, Velasco Carballo, y el actual, Medina Cantalejo. Y no le llega a la suela de los zapatos, especialmente como persona. Es una pena. Que alguien de ese curriculum no le haya llamado la RFEF, ni la UEFA, ni la FIFA... Que se lo haga ver. Me duele mucho lo de Mateu, pero cuando se va y empiezan a mentir descaradamente...", arrancaba en el micrófono de la 'SER'.

Preguntado por si tomará medidas jurídicas contra Mateu Lahoz, Clos Gómez desconoce si se pueden llevar a cabo. "Estamos en el peor momento del arbitraje español, por el 'caso Negreira'. Que un exárbitro que ha estado aquí, que sabe la verdad, que ese hombre no pintaba nada... ¡Y siembre la duda! Son tan cobardes estos exárbitros resentidos, que sugieren y no dicen. No, que diga, pero con pruebas. Que si hay alguien más tiene que ir a la cárcel, que se vaya. Estaríamos encantados de que mañana ya saliera todo. Porque el 99,9% de los árbitros en España, somos honrados. Y lamentablemente se nos ha puesto en duda”, añadió.

Los vídeos de Real Madrid Televisión

Otro de los temas a los cuales se refirió Clos Gómez en la citada entrevista fueron los recurrentes vídeos de Real Madrid Televisión criticando los errores arbitrales en contra del club blanco, pero omitiendo los favores sistemáticos. “Me parecen lamentables. Es un medio vinculado a un club. No está bien lo que dicen. Hay más medios de clubes que lo hacen. Peor me parece que haya periodistas que generen violencia. A mí me llegan amenazas de muerte cada semana. Pero el energúmeno que persigue a uno en categorías inferiores, ha estado escuchando esas cosas. Necesitamos que se respete más a la figura del árbitro. Alguna vez pasará algo muy gordo”, respondió el actual responsable del VAR en el Comité de Árbitros.

Al respecto de los audios del VAR sobre la entrada de Carlos Romero sobre Kylian Mbappé que no fue sancionada con tarjeta roja, Clos Gómez dijo lo siguiente: “Nosotros invitamos a todos los equipos, pero con un mínimo de respeto. No exigieron escuchar los audios, sino que se los mandaran. Y eso no lo hacemos. Vinieron y se habló. Como lo hacemos con otros equipos”.