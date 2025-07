Clemente: "Pueden llamar a Nico pesetero, pero todos cambian de empresa cuando les duplican el sueldo"

Todos hablan del caso Nico Williams. La posible llegada del extremo del Athletic al Barça ha generado un sinfín de opiniones en los dos bandos. Entre los últimos en pronunciarse al respecto, Javier Clemente, que ha dado una visión importante como voz autorizada en clave rojiblanca.

"A Nico se lo tenían que haber dejado claro desde el principio. Te fichamos a ti, se lo pagamos al Athletic y tú vas a ser uno de los 25 de la plantilla. Si no le han dicho nada y su representante no tenía la menor idea de que cabía la posibilidad de que no le inscribieran, ahí viene el problema", empezó diciendo Clemente en El Larguero.

El exentrenador, además, afirmó que en caso de quedarse en el Athletic, la afición trataría bien a Nico: "Es una cosa que futbolísticamente hablando no he entendido por ningún lado. A Nico le han hecho una faena, porque se quiera o no se quiera el público en Bilbao es muy sensible, sobre todo con la cantera y que se vayan. Dicen que es desagradecido, pero yo creo que si se queda en Bilbao la afición se va a portar bien con él, aunque en los primeros partidos haya cuatro pancartas".

"La clave está ahí, que su intermediario y él lo han aceptado. El público de Bilbao no lo ha entendido, pero yo creo que si tiene una mejora deportiva y sobre todo económica, que al final es un profesional, que después de haberse quedado el año pasado, haya decidido marcharse", añadió Clemente.

"La gente dice pesetero, pero todo el mundo cambia de empresa en cuanto le duplican el salario. Para él es complicado porque (si se queda), habría un sector del público que le estaría increpando durante unos días", concluyó el exseleccionador.

De este modo, Clemente se muestra bastante comprensivo con la decisión de Nico Williams y pide que la afición del Athletic actúe de la misma manera con el futbolista en caso de que, finalmente, no se marche al Barça.