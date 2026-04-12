Clément Turpin dirigirá el Atlético de Madrid - Barça de Champions

Después de todo lo que pasó el miércoles en el Spotify Camp Nou con el arbitraje de Istvan Kovacs, muy atentos estaban en el Barça a la designación por parte de la UEFA del árbitro para el partido de Champions del martes en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Pues bien, será el francés Clément Turpin el encargado de dirigir el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la máxima competición continental en el que el equipo de Hansi Flick buscará la remontada.

Turpin ha dirigido cinco veces al Barça en Europa, con un balance de dos victorias, dos derrotas y un empate. La última vez que este francés de 43 años arbitró un partido a los azulgranas fue en la ida de las semifinales de Champions de la pasada temporada contra el Inter, encuentro que acabó en empate a tres y en el que no tuvo incidencia alguna en el marcador final.

El francés no es un árbitro de buenos recuerdos para el Barça, pues con él sobre el terreno de juego el equipo azulgrana sufrió dos eliminaciones europeas dolorosas. Fue el encargado de dirigir la vuelta de los cuartos de final de la Champions de la temporada 2017-18, partido en el que el equipo que entonces entrenaba Ernesto Valverde perdió en Roma (3-0), tirando por la borda la ventaja del partido de ida (4-1).

Turpin también dirigió al Barça en la Europa League ante el Manchester United en la temporada 2022-23. Los azulgranas, dirigidos por Xavi Hernández, habían empatado en la ida (2-2) y perdieron en Old Trafford (2-1), con goles de Fred y Antony. Lewandowski había avanzado al Barça. Las dos victorias de los azulgranas con Turpin corresponden a dos partidos de la fase de grupos de la Champions ante el Dínamo de Kiev (1-0) y el Borussia Dortmund (3-1).

El colegiado francés, por su parte, ha dirigido hasta en ocho ocasiones al Atlético de Madrid, con un balance de tres victorias 'colchoneras', tres empates y dos derrotas. Esta misma temporada arbitró en el Metropolitano a los de Diego Simeone ante el Brujas (4-1). El pasado curso fue el encargado de arbitrar el derbi madrileño de octavos de final de Champions. Dirigió el partido de ida que acabó con triunfo del Real Madrid (2-1).