Así es Clément Turpin, el árbitro que dirigirá el Atlético de Madrid - Barça de Champions

Tras una semana marcada por las polémicas arbitrales de la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League, Joan Fàbregas analizó en el episodio de La Posesión 3x30 de Diario SPORT al árbitro designado para el partido de vuelta en el Riyadh Air Metropolitano: el francés Clément Turpin.

Clément Turpin arbitra el Galatasaray-Liverpool / ERDEM SAHIN / EFE

El periodista no dudó en destacar la calidad del colegiado galo. "Aunque siempre puede haber fugas porque pasa todo muy rápido, de entre todos los que había para elegir, es el número uno, es un árbitro extraordinario. Un candidato a la final del mundial. Tiene experiencia y no se arruga ante escenarios imponentes", aseguró Fàbregas.

Además, subrayó el perfil bajo de Turpin y su capacidad para manejar partidos de alta tensión: "Otra cosa importante es que tiene un perfil muy bajo, sabe anestesiar los partidos. No es un árbitro permisivo ni mucho menos y, si el Atlético de Madrid ejerce con violencia, no se cortará en frenarlos. Eso no significa que vaya a pitar a favor del Barça".

También valoró el conocimiento del juego del francés: "Permite el contacto, pero sabe hasta qué punto. Entiende el juego y sabrá resolver todo lo que pueda pasar en el partido. No le condicionará el ambiente y es bastante dialogante, pero no parará el partido por ello", afirmó.

Un historial con altibajos

El colegiado francés ha arbitrado cinco veces al Barça en Europa, con un balance de dos victorias, dos derrotas y un empate para los culés.

Turpin arbitra el AS Roma VS FC Barcelona. / JAVI FERRANDIZ / Enviados

Entre los duelos más recordados, estuvo al frente de la dramática vuelta de cuartos de la Champions 2017-18, donde el equipo de Ernesto Valverde cayó 3-0 en Roma y desperdició el 4-1 de la ida; también dirigió la vuelta de la eliminatoria de Europa League 2022-23 ante el Manchester United, con derrota 2-1 en Old Trafford para los de Xavi Hernández. Sus dos triunfos con el Barça llegaron en fase de grupos de Champions: 1-0 ante el Dinamo de Kiev y 3-1 frente al Borussia Dortmund.

Por su parte, Turpin suma ocho partidos con el Atlético de Madrid, donde los rojiblancos acumulan tres victorias, tres empates y dos derrotas. Un historial que refleja un trato equilibrado con los colchoneros y que contrasta con los resultados más irregulares que ha vivido el Barça bajo su silbato.