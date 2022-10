El clavo al que se agarra el Barça: "Soy culé por Ronaldinho"

Jhon Mosquera, barcelonista confeso, es una de las armas ofensivas de un Viktoria Plzen que puede mantener vivo al Barça en Europa "Sé que la gente y algunos compañeros comentan que hay muchos mensajes de la gente de Barcelona, a mí también me han escrito, pero estamos pensando en nosotros, queremos ganar”

Las opciones de que el Barça pueda estar en los octavos de final de Champions son ínfimas. Escasas. Todo pasa por que el Viktoria Plzen dé una campanada histórica en el Giuseppe Meazza. Y entre los ‘elegidos’ para ello habrá un jugador colombiano. Jhon Mosquera se ha instalado en el frío checo, a decenas de miles de kilómetros de su tierra natal. Con un largo paso por el fútbol español a sus espaldas (de Segunda B y Tercera), dice que “desde que me fui de Colombia a los 17 años siempre me ha gustado el Barcelona; con mi padre siempre nos gustó verlo por su fútbol, por ver a Ronaldinho y soy fan del Barça”.

Eso sí, si van a muerte ante el Inter será por amor propio: "No veo las noticias, me gusta llegar a casa y estar con mi familia... Sé que la gente y algunos compañeros se están dando cuenta de que hay muchos mensajes de la gente de Barcelona, a mí también me han escrito, pero estamos pensando en nosotros, no en el Barcelona ni en el Bayern, queremos ganar", dijo a ‘El Chiringuito’.

APUNTA A TITULAR

Mosquera está cuajando un buen inicio de temporada. En 23 partidos oficiales acumula siete goles y cinco asistencias y apunta a titular este miércoles en el Giuseppe Meazza. El futuro inmediato del Barça puede estar, en parte, en sus manos.