La claves de la venta de Vitor Roque del Barça al Palmeiras

Quedan diez días para el cierre del mercado en Brasil y con Vitor Roque puede pasar de todo. El Barça estaría abierto a una salida del delantero hacia el Palmeiras brasileño siempre que haya un acuerdo económico favorable, pero todavía no tiene oferta oficial encima de la mesa. El club blaugrana ha recibido sondeos oficiales en los últimos días aunque no actuará hasta que el Palmeiras le comunique un OK total con el jugador y una cifra que debería rondar los 27 millones de euros más variables de futuro. La puerta está abierta para ahora o para junio aunque el propio jugador debe dar un paso al frente y el Betis dar su bendición, algo que en el Barça ven viable por las buenas relaciones entre los dos clubs.

El Barça, por ahora, está esperando acontecimientos. Desde el club confirman que hay un interés del Palmeiras por el jugador y una posible cifra no oficial de 24 millones que propondrían los brasileños. No se ha comenzado a negociar nada ya que esperan un movimiento con propuesta oficial y todo indica a que ese paso no se dará sin el consentimiento del futbolista. El Palmeiras lleva días intentando arrancar ese acuerdo que, por ahora, no se ha dado.

En el club blaugrana verían con buenos ojos solventar el caso Vitor Roque de forma definitiva. Y, para ello, sería necesario una propuesta mínima de 27 'kilos' para no computar pérdidas en una operación que costó 30 millones en su momentos y ya se considera un fiasco. El brasileño no ha cuajado en el Barça y no se cuenta con él para el futuro y el objetivo es una venta definitiva para que no vuelva a salir cedido. Su préstamo al Betis tampoco ha funcionado y entienden que la opción del Palmeiras sería una buena solución para todas las partes.

Hay dos vías para poder formalizar el traspaso. O bien ahora si Vitor Roque y su entorno llegaran a un acuerdo o en el mercado especial que se abre a principios de junio para el Mundial de Clubs. En los dos casos, el Betis debería dar su aprobación ya que tiene la opción de comprar el 80 por ciento del jugador o prorrogar su cesión y se debería negociar con los verdiblancos. En Brasil quieren que sea el Barça el que negocie este escollo ante el convencimiento de que el Betis desea también una contraprestación económica, algo que en el Barça y en el Palmeiras no ven nada claro.

Por el momento, el Betis se ha limitado a confirmar que se cuenta con Vitor Roque a pesar de que a partir de ahora no va a jugar mucho. El Cucho Hernández y Bakambú están por delante de él, pero los andaluces han olido la opción de ingresar con esta operación por lo que no lo van a poner fácil. El Barça juega con la baza de que los verdiblancos deberán seguir pagando la ficha y también una indemnización de 1'5 millones de euros si el brasileño no cumple una serie de partidos como titular. El ahorro que tendrían los verdiblancos con una salida ahora sería importante por lo que todo podría cuadrar.

Vitor Roque siempre ha sido reacio a regresar a Brasil aunque comprende que su situación en el Betis es complicada. El Palmeiras le ha realizado una oferta económica muy importante y sería titularísimo y jugador franquicia en este equipo. Si lo ve bien, la maquinaria se pondrá en marcha y es probable que se pueda llegar a un entente entre las partes. En caso contrario, la operación quedaría abierta para junio, mes en el que el Betis podría haber ya descartado al futbolista y las gestiones serían más fáciles.

Lo que busca el Barça es un ingreso ahora de esos 27 millones de euros y quedarse un porcentaje de una futura venta sobre el jugador, ya que están convencidos de que Vitor Roque, por edad, puede tener aún una carrera deportiva importante. En Europa hay equipos interesados -sobre todo en Portugal- pero no se barajan las cifras que sí podría pagar el Palmeiras. La partida se está jugando para ahora o para junio.