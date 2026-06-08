Las claves de la tercera pretemporada de Flick: casting de canteranos y preparación física individualizada

Hansi Flick afronta su tercera pretemporada al frente del FC Barcelona. Desde su irrupción en 2024, que significó una 'revolución' en todos los sentidos para el club en general, el técnico alemán ha ido cada vez encontrándose más cómodo y a gusto dentro de las entrañas de la entidad catalana. En el cuartel general de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, trabajando codo a codo con el personal, con su staff de confianza y monitorizando la evolución y crecimiento de las jóvenes perlas de La Masia. Ya ha hecho debutar a 10 en todo este periplo desde que llegó y es uno de los aspectos que más le llena como técnico.

Charla de Flick en el último entrenamiento de la temporada del FC Barcelona / Valentí Enrich

El 13 de julio, tal y como el club ha informado, arrancará esta tercera preparación con el entrenador de Heidelberg al frente. Esta, además, se asemejará un poco a la primera. Apenas podrá contar con efectivos de la primera plantilla Flick. Se espera que Gerard Martín, Szczesny, Marc Bernal, Marc Casadó y Alejandro Balde, del primer plantel del curso ya finalizado, estén ese día pasando las pruebas médicas clásicas.

Asteriscos

Hay asteriscos, puesto que Casadó apunta a salir traspasado y la idea es cerrar algo para ni comenzar la pretemporada. Y a esta ristra de nombres hay que añadir a Xavi Espart, Álvaro Cortés y Tommy Marqués, que han estado en dinámica de primera plantilla y a los que Flick ha emplazado a empezar a tope. Tienen números todos ellos de tener ficha de primer equipo, pero faltará ver cómo evoluciona el mercado.

Héctor Fort charla con Hansi Flick en el Barça-Elche / Dani Barbeito

Héctor Fort, a priori, también arrancará con el grupo tras volver de cesión. Y pendientes del caso de Iñaki Peña. Yako, cedido al Andorra, volverá a repetir un préstamo, como informamos en SPORT. A partir de aquí, juveniles y efectivos del filial completarán el roster. Algunos los hemos ido descubriendo en este diario. Como Ebrima, Orian Goren, Gistau o Hamza. Habrá, mínimo, siete u ocho más. La idea será empezar con 20-25 futbolistas.

Los mundialistas, por oleadas

Luego se irán reincorporando los mundialistas en función de cuando vayan cayendo en la Copa del Mundo. Todos tendrán unas tres semanas de descanso, excepto algunos casos que quieran acortarlas, como suele suceder. Fermín López, operado del quinto metatarso, hará plan específico. Objetivo que pueda llegar a la primera jornada bien y recuperado. Veremos.

Hansi Flick, en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper / Valentí Enrich

La idea es dar una vuelta de tuerca a la preparación. Será un verano diferente, complejo. Habrá que hacer planes individualizados a nivel de condicionamiento porque habrá muchas tandas diferentes de inicio de preparación. La idea de Flick es incorporar otra figura a la de Julio Tous dentro de la preparación física para aportar un 'plus' e ir más allá en una temporada llena de asteriscos y en la que Hansi quiere ir más allá. Quien suena con más fuerza es Holger Broich, el preparador que tuvo Flick en su etapa en el Bayern. Broich fue determinante en ese Bayern del sextete y revolucionó el físico de su plantilla en un contexto tan complicado como el COVID.

Stage con criba

El Barça se marchará a Inglaterra de stage el 27 de julio. Ahí se espera que Hansi haga una primera 'criba' de canteranos. No todos podrán viajar a las instalaciones de la Federación Inglesa en Birmingham. La idea es jugar dos amistosos, uno a puerta cerrada ante un equipo de la Championship y otro ante el Birmingham en Saint Andrew's Stadium. El 3 de agosto concluirá la concentración en suelo inglés. Lógicamente, ahorrarse una gira transoceánica repleta de compromisos y horas de vuelo es una buena noticia para el teutón.

Flick, en una imagen antes de una rueda de prensa / AFP

No se descarta jugar algún amistoso en algún lugar exótico (ante River en el Monumental o en Marruecos). No hay gira asiática ni americana, con la consiguiente falta de ingresos, así que se vislumbra como una oportunidad para hacer caja. Veremos.