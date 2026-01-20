Todas las claves tácticas del Slavia Praga - Barça

En los dos últimos partidos de la Fase Liga de la Champions, está por decidirse quién estará clasificado entre los ocho primeros y quién entrará en el playoff, es decir, quién se clasificará entre la novena y la vigésimo cuarta posición, ambas incluidas. Aparte de futbolísticamente, también es importante económicamente, porque cuanto mejor clasificado esté un equipo, más dinero gana. Estar entre los ocho primeros supone no jugar el playoff, es decir, tener menos partidos por disputar, más espacio en el calendario y estar directamente clasificado para los octavos de final.

El PSG alza la primera Champions de su historia / AP

El Barça está decimoquinto clasificado con diez puntos, a dos del octavo, y tiene dos partidos, a priori asequibles de ganar: contra el Slavia de Praga en Praga y contra el Copenhague en el Camp Nou. Además, hay que esperar los resultados de los equipos que le preceden, aunque como se enfrentarán entre ellos, si el Barça gana ambos partidos tiene muchas posibilidades de quedar entre los ocho primeros y evitar jugar el playoff.

La situación del Slavia de Praga

El Slavia de Praga está trigésimo tercero clasificado en la liguilla de la Liga de Campeones con tres puntos, es el equipo menos goleador —solo dos goles marcados en seis partidos— y ha encajado once, igual que el Barça, menos que el Atlético de Madrid (12), Dortmund (13), Ajax (18), Brujas (16), Eintracht (16) o Villarreal (13). Es decir, su efectividad ofensiva es muy baja; los únicos dos goles los marcó el lateral izquierdo Youssoupha Mbodji contra el Bodo/Glimt, pero estadísticamente los goles encajados muestran solidez defensiva y dificultad para generarles ocasiones de gol. Lo han demostrado en el campo del Atalanta (0-0) y en casa contra el Athletic Club, donde también empataron sin goles (0-0).

En el campo del Tottenham perdieron 3-0, pero en la primera parte solo iban 1-0, con un gol en propia puerta del central Zima, y el partido se cerró con el tercero de Xavi Simons en el minuto 79. Lo mismo ocurrió contra el Arsenal: el primer gol encajado en el minuto 32 y el partido se cerró en el 68 con el gol de Mikel Merino. Esto indica que hay que salir a tope y procurar marcar lo antes posible el primer gol. El Slavia, por su parte, buscará la victoria, porque actualmente está fuera de la Champions y ganando al Barça, sumado al último partido contra el Pafos, tendría alguna posibilidad de continuar. Perdiendo contra el Barça quedaría definitivamente eliminado.

Tomas Chory, máximo goleador del Slavia de Praga en la liga checa / EFE

En su propia liga, de nivel muy inferior a la española, el Slavia es líder destacado con cuarenta y seis puntos en diecinueve partidos, siete más que el Sparta de Praga, segundo clasificado. Su golaverage es de 41-16, con trece victorias, seis empates y ningún partido perdido. Su máximo goleador y también de la liga es Tomás Chory con nueve goles, y el mejor jugador del equipo es Lucas Provod, mediapunta y actualmente el mejor asistente de la liga. Es el club que aporta más internacionales a la selección absoluta (8): Provod, Zima, Chory, Holes, Sadílek, Rosej, Doudera y Bořil, que en marzo jugarán contra Irlanda la clasificación para el Mundial 2026 en Estados Unidos.

Hay que destacar que su último partido de liga fue el 13 de diciembre y la competición no se reanudará hasta el 31 de enero debido a la climatología del país. Es decir, hace cinco semanas que no compiten, lo que supone una desventaja, aunque en las últimas dos semanas han entrenado y jugado tres partidos amistosos en el Marbella Center. La parte positiva es que pueden dosificar físicamente a los futbolistas, y todos están disponibles para enfrentarse al Barça.

Cómo juega el Slavia de Praga

Su sistema habitual de juego con balón es 3-4-2-1, salvo pocas excepciones, como contra el Athletic Club (4-2-3-1) o el Arsenal (3-4-3). El entrenador Jindrich Trpisovsky ha inculcado y aconsejado que la base del juego sea presionar constantemente, rápido y buscando forzar pérdidas cerca del área rival. Los jugadores están muy motivados con él, interpretan perfectamente lo que quiere y van a tope. No es rígido con su sistema y ocasionalmente lo adapta al rival.

Jindrich Trpisovsky, entrenador del Slavia Praga / EFE

En fase defensiva se convierte en 5-4-1, formando un bloque medio-alto con líneas muy juntas, con el objetivo de cerrar pasillos interiores, acumular jugadores por dentro y obligar al rival a jugar por fuera, generando fuerte presión sobre los extremos una vez tienen balón. Contra los equipos grandes no buscan la posesión, priorizan el orden defensivo, “resisten” con destacable solidaridad e incluso agresividad defensiva por parte de los tres centrales, minimizando pases interiores y provocando que el rival finalice centrando, donde ellos son fuertes en el juego aéreo, bien coordinados en las coberturas, compactos y sincronizados.

David Zima ha marcado los dos únicos goles del Slavia en la Champions / AP

Están claramente centrados en defender y provocar pérdidas o errores del rival mediante presión sistemática y coordinada, saliendo a contrataque utilizando sobre todo a los laterales y generando transición ofensiva vertical con intención de superar la línea defensiva. Intentan organizar líneas compactas y sincronizadas para limitar espacios entre líneas, dificultando la progresión del rival. En construcción no destacan por creatividad, más por control posicional con pocos toques de los centrocampistas, dando apoyo a laterales y delanteros, priorizando el equilibrio defensivo sobre la elaboración ofensiva.

Aunque dominan su liga, su posesión de balón no supera el 55%, y en Champions alcanza el 40-45% contra equipos como el Arsenal, Inter, Atalanta o Tottenham, un registro destacado que demuestra que han estado a la altura de la competición. Su objetivo es imponer un ritmo intenso, con y sin balón, presionando arriba, recuperando rápido y filtrando pases en profundidad lo antes posible en zona de finalización, funcionando con factor sorpresa.

La verticalidad que aplican es posible gracias a la velocidad y proyección ofensiva de los laterales Doudera y Mbodji, el extremo Kusej y el delantero Chory, más la incorporación desde segunda línea de Provod, su mejor jugador. Aun así, su efectividad en la Champions ha sido muy baja. En resumen, es un equipo bien trabajado, incómodo presionando, físico, competitivo, difícil de romper por su disciplina táctica y con transiciones ofensivas coordinadas y verticales. Hay que tener en cuenta su juego aéreo en ambas áreas.

Qué debe hacer el Barça

Evitar contactos, mantener la posesión con pocos toques, circulación rápida y cambios de orientación con criterio para desordenar las líneas del Slavia y crear escenarios de dominio que permitan controlar el partido. Debe dominar con juego asociativo, incorporaciones de Koundé y Baldé, creando superioridad en los duelos y con entradas desde segunda línea, sobre todo de Raphinha, Fermín, Pedri u Olmo, obligando a los interiores del rival a retroceder.

Raphinha celebró un doblete en la final de la Supercopa de España / EFE

No perder balón en zonas comprometidas, especialmente al borde del área rival, para evitar transiciones verticales rápidas y estar atentos a las incorporaciones de sus laterales. Para tener un partido controlado y cómodo, el Barça debe adelantarse en el marcador en los primeros veinte minutos, porque el Slavia es un equipo que va de menos a más y, aunque hace cinco semanas que no compite, mantiene buen estado físico, energía, motivación y frescura mental.

En principio, el Barça es favorito, muy superior individual y colectivamente, pero la actitud y entrega deben ser máximas, porque el Slavia compite bien y ganarle casi garantizaría estar entre los ocho primeros al final de la liguilla de la Champions.