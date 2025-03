Las claves de la operación Vanderson

Hansi Flick y Deco ya están trabajando en el Barça 2026. Normal. Se han definido las líneas maestras del próximo curso y qué posiciones, en teoría, se deberían reforzar si hay músculo financiero para ello.

Se busca un extremo que juegue por el lado izquierdo con capacidad de jugar por dentro y de hacer de '9' cuando sea necesario oxigenar a Robert Lewandowski, incombustible y ejemplo de profesionalidad y de dedicación en la preparación física, pero que afrontará toda la temporada con 37 años. O sea, se requieren las prestaciones que puede presentar Luis Díaz, a quien Deco conoce muy bien desde su época en Oporto, antes de dar el salto a Anfield.

Y, atrás, Flick siempre ha tenido claro que era necesario incorporar un lateral. Aquí, ha habido una evolución en los últimos meses, hasta que se ha llegado a la conclusión de que lo más adecuado sería priorizar un lateral derecho antes que uno izquierdo... y si el posible refuerzo puede jugar por los dos lados, como ocurría con João Cancelo, pues perfecto.

Se busca: jugador acostumbrado a la presión

Ni Deco ni Hansi quieren un joven, porque consideran que este perfil se aporta desde La Masia. Se seguirá apostando por canteranos como primera opción. Por eso, el lateral izquierdo del Juvenil A, Jofre Torrents, hará la pretemporada con el primer equipo.

Se busca un futbolista acostumbrado a jugar con presión en grandes escenarios, con experiencia en una de las cinco ligas más potentes del continente y que haya afrontado compromisos de Champions League o Europa League.

Así como ha hecho siempre el Barça en sus mejores épocas, se está rastreando el mercado para encontrar un lateral, que acabe dando el paso decisivo de su carrera en el Camp Nou, donde tiene que explotar. Y aquí, de momento, todos los caminos desembocan en Vanderson, como SPORT ha ido explicando estos últimos días.

El 'avión' del Mónaco, titular con Brasil en el último partido de eliminatorias sudamericanas, gusta mucho a Deco, que lo monitoriza desde su etapa en Gremio, y también a Hansi Flick, que ha aprobado su nombre. Es un lateral típico de la escuela brasileña: explosivo, valiente, ofensivo y carrilero. Además, tiene un pie educado y juega con mucho criterio en el último tercio.

El Barça se ha manejado con discreción tanto con su entorno como con el propio Mónaco. Sabe que el futbolista, que ya tiene ofertas de la Premier League y de otro grande de Europa, estaría por la labor de vestirse de blaugrana. Los primeros pasos dados entre bastidores han sido altamente positivos.

Todo por negociar

No hay nada cerrado, ni se ha empezado a negociar valores ni con el futbolista ni, mucho menos, con el club del Principado. No tendría ningún sentido, teniendo en cuenta que, hoy, no es posible saber de qué margen de Fair Play Financiero dispondrá el Barcelona en la ventana de verano.

La 'operación Vanderson', así como las otras que se puedan acometer a partir del 1 de julio, está determinada, en parte, por los ingresos extra que pueda generar el club y por las salidas. Y aquí, esta vez sí, la dirección deportiva trabaja con el optimismo que da haber recuperado la regla del 1:1 en el último mercado invernal.

El mercado es dinámico. El Barça seguirá mapeando las oportunidades que puedan surgir, pero, ahora, en medio de la dichosa fecha FIFA de marzo y antes de que se encare el último tercio de temporada, con los títulos en juego, Vanderson ocupa la 'pole position' en la carpeta de refuerzos para el lateral derecho. Después, en verano, todo puede variar. O no.