FC BARCELONA

Las claves de la operación de la perla Juwensley Onstein

El club azulgrana convenció al chico, que lo tuvo casi hecho con el Milan y también fue sondeado por el Bayern

Onstein, en una imagen posando con la indumentaria del Genk

Onstein, en una imagen posando con la indumentaria del Genk / Genk

Sergi Capdevila

Sergi Capdevila

El Barça sigue incorporando talento a su ya de por si prolífico fútbol base. Las bajas en este mercado invernal de Andrés Cuenca y Mamadou Mbacke (se harán oficiales los próximos días salvo sorpresa) han obligado al club azulgrana a acudir al mercado en busca de especialistas en la demarcación de central. Tan solo queda sano y con ficha del filial el capitán Álvaro Cortés.

Belletti está tirando del Juvenil A, pero para afrontar con garantías esta segunda vuelta y atacar el objetivo del ascenso necesita más carne en el asador. En ese sentido, el nombre que está a punto de cerrar el Barça Atlètic (ayer ya pasó revisión médica en Barcelona) es Juwensley Onstein.

PORTENTO FÍSICO

Este neerlandés con pasaporte de Surinam procede del equipo reserva del Genk belga. Es un portento físico (1,90 metros) y está considerado uno de los centrales con más proyección a nivel europeo a sus 18 años. El Ajax se lo llevó del Vitesse en 2019 y tras cuatro años en la academia 'ajacied', el Genk, una de las mejores canteras de Bélgica, se hizo con él. Ya en la 2023-24 se estrenó con el Jong Genk (el filial) en la Segunda División belga. El curso interior dio un paso al frente jugando 16 encuentros.

Así juega Juwensley Onstein, central en la órbita del Barça

Así juega Juwensley Onstein, central en la órbita del Barça

SPORT.es

Onstein estuvo muy muy cerca de firmar por el Milan hace apenas un par de semanas. El club ‘rossonero’ lo seguía desde hacía tiempo. También apretó de lo lindo el Bayern de Munich, según ha podido saber SPORT. Pero cuando irrumpió el Barça todo cambió.

PROYECTO

El chico lo frenó todo y dio prioridad a recalar en la entidad barcelonista. Y esa voluntad ha sido clave. Llega, en parte, para ocupar el próximo verano el vacío que puede dejar Álvaro Cortés, que saldrá cedido si no se queda en el primer equipo. La idea es que el chico se vaya fogueando estos meses con el Barça Atlètic, adaptándose al club, al idioma y a la estructura del Barça y vaya dando pasos al frente. Muy buenos informes de los 'scouts' azulgranas.

