Las claves de la oferta del Tottenham por Rashford

Según apunta 'The i Paper', el Tottenham ha entrado con fuerza en la carrera por Marcus Rashford. El interés del Tottenham llega en un momento donde es público que el United busca un traspaso con Rashford y semanas después de conocerse la negativa del Barça a ejectuar la cláusula de compra de 30 millones.

La posición del Barça, de momento, no ha cambiado la postura del United: no contemplan negociar una nueva cesión con el Barcelona ni cambiar el precio de salida para los equipos ingleses.

Un perfil que encaja… con condiciones

Según la información de The i Paper, el técnico Roberto De Zerbi es un gran admirador del delantero inglés y estaría presionando a la directiva para intentar cerrar un acuerdo. Sin embargo, el principal obstáculo es económico.

El Tottenham no estaría dispuesto a igualar la cláusula de 40 millones de libras acordada entre Rashford y el Manchester United para equipos ingleseses. El salario del jugador es otro factor clave: cualquier operación exigiría un recorte significativo, algo que el propio futbolista estaría dispuesto a asumir si el proyecto deportivo es convincente.

El futuro de Rashford, abierto

En este momento, la prioridad de Rashford seguiría siendo continuar su carrera en el extranjero. Su deseo pasaría por regresar al Barcelona o incluso recalar en el Bayern de Múnich, que también sigue de cerca su situación. Otra opción sería volver al Manchester United para relanzar su trayectoria en el club de su vida. Un traspaso a otro equipo de la Premier League no estaría, por ahora, entre sus planes.

No obstante, la presión del United para reducir masa salarial y la falta de alternativas claras en el Barcelona podrían obligarle a reconsiderar su postura.

Un verano agitado en Old Trafford

Mientras tanto, el Manchester United prepara un mercado de fichajes muy activo sobre todo apuntando al mediocampo. Dos de sus objetivos eran Ederson, de la Atalanta, y Mateus Fernandes, del West Ham. Y la incorporación del primero ya está cerrada: los Red Devils pagarán 40,5 millones a la Atalanta por el centrocampista brasileño. Elliot Anderson era otro de sus objetivos pero su futuro apunta a Manchester City, que está muy cerca de concretar la operación.