Las claves del 'nuevo' Rashford: de las clases de castellano al 'feeling' con Flick

Los dos primeros goles de Marcus Rashford como jugador del Barça llegaron en el momento más oportuno posible. Cuando el equipo azulgrana más lo necesitaba, en el arranque de la Champions y ante un rival incómodo, quintaesencia del fútbol británico de toda la vida, el futbolista de Manchester apareció para rescatar a su equipo y evitar una noche incómoda.

Lo hizo en el norte de Inglaterra, su país natal. Un detalle simbólico, pero que sirve para alimentar el debate sobre la adaptación de los futbolistas británicos al continente europeo y más concretamente, al Barça, por más que desde Gary Lineker ningún inglés haya vestido la zamarra azulgrana.

A Rashford le acompañaron dudas razonables sobre su encaje en el Barça –y en Barcelona- desde su primer día. Era lógico: demasiados años sin un jugador inglés en el equipo.

"Como estar en el extranjero"

Sin embargo, los tiempos han cambiado, y Rashford es el mejor ejemplo. Nada que ver con aquella frase tan recordada del galés Ian Rush, que en su día dejó el Liverpool para irse cedido a la Juventus. Al volver, dijo que la experiencia no había sido del todo buena. “Fue como estar en un país extranjero”, dijo.

Rashford, nacido en Manchester hace 27 años, nunca se refugiará en el argumento de Rush: el nuevo futbolista del Barça está plenamente inmerso en sus clases de castellano (con notables avances, según confirma su entorno) y además, ya ha abandonado el hotel en el que se alojaba para trasladarse a una casa, un detalle no menor en estos casos.

Marcus Rashford, junto a sus compañeros en Newcastle / Jon Super / AP

Pese a la barrera del idioma, su aterrizaje en el vestuario ha sido impecable. “Está muy contento con sus compañeros y con el entrenador”, deslizan desde su círculo más cercano.

Su ‘feeling’ con Hansi Flick, su gran avalador en el Barça, es evidente. Mantienen una comunicación constante y fluida, y aunque Rashford no ha sido titular indiscutible desde su primer partido, sabe que cuenta con la plena confianza del técnico alemán. En Newcastle por fin pudo devolver esa confianza con goles.

A corto plazo

Más que mirar a largo plazo, Rashford desea ahora seguir creciendo, consolidarse en el equipo y ayudar en todo lo posible a sus compañeros. En el vestuario del Barça ha sorprendido –para bien- la actitud del inglés, siempre dispuesto a ayudar, discreto y lejos de esa condición de estrella que se le podría atribuir.

Tanto el jugador como el Barça saben que ya habrá tiempo para negociar las condiciones de su cesión. Todo dependerá del transcurso de la temporada y del rendimiento del futbolista (nada nuevo en estos casos), pero mientras tanto, Rashford está disfrutando de una adaptación (al equipo, a la ciudad y al idioma) mucho mejor de lo que auguraban algunos pronósticos.