Las claves del nuevo Marc Bernal

Disfrutar en directo de la que se intuía la mejor versión de Marc Bernal no ha sido nada fácil. Y no solo por la lenta evolución de su lesión en la rodilla. Han transcurrido casi 14 meses desde la fatídica intervención quirúrgica del 9 de septiembre de 2024 para solventar una rotura del ligamento cruzado anterior y menisco externo de la rodilla izquierda. Mucho tiempo. Por fortuna, visto lo visto estas últimas semanas, ya es historia. Definitivamente toca pasar página y centrarnos en la nueva versión de Marc.

A sus 18 años, Marc ha tenido que compaginar su crecimiento natural físico con un trabajo adicional imprescindible para dar el salto definitivo al fútbol de elite. De gran promesa tras una pretemporada fantástica en 2024 a toda una realidad en este inicio de 2026. Trabajo hecho, y tras las últimas exhibiciones en los minutos requeridos por Flick, todo invita al optimismoi.

La imagen de celebración en el gol ante el Mallorca es el punto y final a una larga serie de sacrificios personales y una dedicatoria obligada a todos aquellos que le han arropado en su largo y tortuoso camino. En especial, a sus abuelos, que han fallecido en este periplo y ayer no pudieron disfrutar de su momento de gloria con un Spotify Camp Nou en pie recompensando un golazo de crack.

Evolución física incompleta

Estas últimas semanas ya se ha comentado en reiteradas ocasiones el cambio físico experimentado por Marc. Sus 193 centímetros imponen, pero también condicionan sobre el terreno de juego. El trabajo físico de coordinación es evidente que ha dado resultados más que positivos, pero quedan retos pendientes. De la mano del área física y del departamento de nutrición del club se continúa con un exhaustivo plan para que el joven centrocampista se convierta en un modelo de futbolista total.

Se quiere a un Marc Bernal dominador con su físico, aunque no exento de velocidad cuando entra en contacto con el balón o debe ir al corte en todo tipo de acciones. El gol ante el Mallorca es una buena prueba de ello. Tras cruzar medio campo con el esférico controlado, tuvo el tiempo y la clase suficientes para llegar con ventaja al área, romper a su marcador y anotar la diana.

Y hablando de físico es importante constatar como el tren inferior de Marc Bernal empieza a estar consolidado. Desde el staff técnico ahora se incide en que es necesario insistir en el tren superior, un arma importante cuando se hace referencia a un jugador de su enorme envergadura.

Juego aéreo y agresividad

¿Se imaginan un centrocampista del Barça por encima de los 190 centímetros, con una técnica exquisita, una punta de velocidad razonable y un juego aéreo dominador? Ni tan siquiera Sergio Busquets alcanzó esas cotas de perfección. A día de hoy, Marc Bernal solo es un proyecto de ese prototipo que se diseña a fuego lento. Eso sí, la progresión invita a un enorme optimismo.

¿Y cómo se trabaja estas cualidades? Marc es uno de esos canteranos que desde hace tiempo también lleva a cabo un trabajo psicológico complementario. Una de estas facetas incluye mejorar esa agresividad sobre el terreno de juego. Por supuesto, nada que ver con el juego sucio o tics violentos. Una agresividad que debe llevarle a buscar la disputa en el uno contra uno haciendo valer, entre otras cosas, su enorme fortaleza física. Y es que con esa talla, los técnicos están convencidos que el equipo puede tener a un jugador dominante en los balones colgados. A nadie escapa que es una de las eternas lagunas que el equipo arrastra en todo tipo de acciones a balón parado -saques de esquina o faltas laterales-.

El presente ya invita al optimismo. Marc Bernal es un principio de realidad que luce en la primera plantilla de Flick. Ahora solo falta continuidad en el campo y pulir esos detalles que están perfectamente detectados y que solo requieren de un poco más de tiempo para consolidar a un jugador que debe marcar época en el centro del campo del FC Barcelona.