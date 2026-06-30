Las claves del nuevo calendario de LaLiga, bajo la lupa de jugadores y aficionados

El anuncio del calendario de la temporada es uno de los momentos más esperados por jugadores, clubes y aficionados. Este martes 30 de junio será el día elegido para dar a conocer la hoja de ruta de LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion y la Liga F. Aunque la palabra 'sorteo' poco tiene que ver con la realidad de un proceso que se trabaja durante meses y que la tecnología termina de confeccionar teniendo en cuenta más de 400 condicionantes dentro de un calendario asimétrico.

El debate sobre un inicio escalonado

Las obras en los estadios, la coincidencia de partidos entre primeros equipos y filiales, la distribución de los grandes encuentros o la búsqueda de espacios para que cada club y cada competición tengan su espacio a lo largo de la temporada son solo algunas de las variables. Este año, además, la presentación del calendario llega marcada por el pulso que han mantenido LaLiga y la AFE a cuenta del inicio de la temporada, condicionado por la disputa del Mundial.

LaLiga comenzará finalmente el fin de semana del 15 y 16 de agosto, tal y como defendía la patronal. El sindicato, en cambio, sostenía que el campeonato debía empezar una semana después, "por el descanso y la salud de los jugadores", como explicó Diego Rivas, secretario general de la organización, en una entrevista concedida a SPORT.

Javier Tebas, presidente de LaLiga / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

Javier Tebas también defendió un inicio escalonado, una fórmula que finalmente respaldó el árbitro encargado de resolver el conflicto. Así, algunos equipos debutarán los días 15 y 16 de agosto, mientras que otros lo harán en fechas posteriores en función del número de internacionales que hayan disputado el Mundial. Barça, Atlético, Real Madrid, Villarreal, Betis y Real Sociedad figuran entre los clubes que podrían verse más afectados. La primera jornada, por tanto, llegará con asterisco. "Queremos favorecer la logística lo máximo posible dentro de las condiciones de equilibrio y justicia deportiva para todos los clubes", explica Roberto Jiménez, responsable de la Oficina del Jugador de LaLiga.

Las reclamaciones de los aficionados

Los aficionados, sin embargo, observan este modelo con cierto recelo. "La fecha de inicio es temprana y en condiciones de mucho calor. Que haya distintas fechas para el comienzo resta simbolismo al inicio del campeonato que, para los futboleros, es como el Año Nuevo", critica Emilio Abejón, secretario general de FASFE, que agrupa a peñas y colectivos de animación.

Aficionados del FC Barcelona en el Spotify Camp Nou / Dani Barbeito

El portavoz también cuestiona el propio modelo de elaboración del calendario. "Que sea asimétrico y dirigido para que determinados partidos caigan en las fechas que LaLiga quiere —los clásicos, por ejemplo— puede desvirtuar la competición", sostiene. Para los aficionados sigue existiendo, además, otra gran asignatura pendiente: conocer con mayor antelación los horarios de los partidos para facilitar la planificación de los desplazamientos. Una reivindicación que llega en una competición que viene de batir su récord de asistencia, con 11,6 millones de espectadores, un 4,2 % más que la temporada anterior.