Las claves del naufragio del Barça

El FC Barcelona fue una sombra del equipo que originó Hansi Flick. En Sevilla salieron a relucir algunos de los tics que se habían visto en algunos partidos de la presente temporada de una manera exagerada y que quedará este contundente 4-1 para afrontar las dos semanas del parón por las selecciones.

Hubo muchos motivos de la derrota en Sevilla, pero se podrían conjuntar en cinco puntos fundamentales. Fueron errores capitales para un equipo que aspira a revalidar el título de Liga.

1-Falta de intensidad

Pedri lo reconoció nada más acabar el partido. El tinerfeño es uno de los capitanes y una voz autorizada en el vestuario para demandar la ausencia de intensidad, sobre todo, durante el primer tiempo. El equipo fue a remolque, viendo como perdía todos los duelos y no era capaz de desprenderse de los pegajosos marcajes del Sevilla.

El Barça perdió la mayoría de duelos ante el Sevilla / Dani Barbeito

El cuadro andaluz podía volar cuando disponía de la pelota porque no recibían la presión asfixiante habitual del Barça. La estructura de Hansi Flick se basa en apretar al rival y el equipo no tuvo esta capacidad. Solo la mostró en algunas fases de la segunda parte y fue insuficiente. Sin intensidad desaparece la idea del técnico alemán.

2-Físico

La falta de intensidad está relacionada con el poco fuelle que tuvieron los jugadores. En parte está justificada por el desgaste enorme que sufrió el equipo frente al PSG. Futbolistas como De Jong o Dani Olmo lo acusaron especialmente y Pedri fue el único que de vez en cuando pudo sacar su varita a pasear. Menos de lo habitual porque las fuerzas tienen un límite para todos.

De Jong no fue el jugador explosivo de otras ocasiones con sus arrancadas / Dani Barbeito

Hansi Flick, debido a las bajas, tampoco ha podido rotar todo lo que desearía. En una competición tan igualada y de máxima élite como son tanto la Liga como la Champions, hay que tener siempre un fondo de armario amplio para dar un respiro a los jugadores, algo que ahora el Barça no se puede permitir.

3-Pocas alternativas

Hansi Flick hizo lo que pudo con las piezas que tenía. Los dos cambios en el descanso, Eric Garcia y Balde por Araujo y Gerard Martín, ayudaron a dar otro aire al equipo, pero aún faltaba más y Flick ya no tenía mucho donde recurrir. Le quedaba el joven Roony, quien falló dos ocasiones, una especialmente clara. Al joven sueco le falta mucho rodaje para ser el futbolista que se vislumbra.

Roony falló do ocasiones muy claras ante el Sevilla / Dani Barbeito

Del resto de suplentes, era difícil cambiar el rumbo del partido con las bajas de Gavi, Raphinha, Fermín y especialmente Lamine Yamal. Demasiadas ausencias para que un equipo no lo pueda llegar a pagar. La entrada de Christensen por De Jong en los últimos compases define a la perfección lo poco que pudo hacer Flick para alterar el guion del choque.

4-Puntería

El Barça es un equipo que acostumbra a ser contundente en el área contraria, pero le faltó la puntería. El penalti fallado por Lewandowski es el mejor ejemplo de la falta de atino en los metros finales. Flick se acordó mucho de esta ocasión y de las dos de Roony que podían haber servido para arrancar un resultado positivo del Pizjuán.

Lewandowski se desespera tras el penalti desperdiciado / Dani Barbeito

Sin embargo, el Barça se encomendó a Rashford, el mejor del encuentro, y a un Ferran Torres exprimido después del esfuerzo que siempre hace en el inicio de la presión. Lewandowski no está fino, como quedó reflejado con la pena máxima, y le falta la confianza que requiere un '9' por mucha experiencia que acumule en el mundo del fútbol.

5-La defensa se desangra

Se intuía desde principio de temporada, pero el Barça está huérfano de Iñigo Martínez. El vasco era el jefe de la defensa, sacaba al equipo hacia adelante, marcaba la línea y se complementaba a la perfección con Cubarsí.

Eric Garcia fue de los pocos que se salvó de la quema / Dani Barbeito

Flick ha cambiado de perfil al canterano, para que juegue por la izquierda, y lo está acusando. Ronald Araujo tampoco tiene suerte en sus apariciones, pese a sus ganas y garra. Con ello no alcanza en una línea en la que solo sobresale Eric Garcia. El de Martorell debe ser el único fijo y la pareja olímpica con Cubarsí parece la más fiable a día de hoy.

En los laterales, Koundé combina grandes actuaciones con otros partidos más grises, mientras que la baja de Balde se ha notado demasiado, aunque Gerard Martín siga con su progresión.