Las claves del interés del Barça en Eduardo Conceiçao

Eduardo Conceiçao es el último producto lanzado por la factoría del Palmeiras, el club que más talento genera y gestiona en el fútbol formativo brasileño en los últimos años. Este delantero total de 16 años ha eclosionado en la Copinha, el principal torneo de base del gigante sudamericano, que monopoliza la atención de scouts de todo el planeta desplazados cada mes de enero al estado de São Paulo.

El ‘10’ del Verdão, que compite con futbolistas que este año cumplirán los 21, se posiciona como un aprendiz de crack. Es un ‘menino prodígio’ que reúne las mejores virtudes de los atacantes canarinhos y que está llamado a ser un futbolista extraclase, de esos que surgen cada lustro o incluso cada década en Brasil.

De origen es un extremo zurdo que juega a pierna cambiada. La realidad, sin embargo, indica que su calidad técnica individual, muy por encima de la media, aliada a su polivalencia táctica, le permite moverse por toda la zona de ataque. Ocupa indistintamente ambos flancos y juega por dentro, ya sea como ‘9’ o ejerciendo las funciones del clásico ‘10’ creativo. Cuenta con un regate exuberante y una definición exquisita.

Además, su físico es espectacular para un ‘menino’ de su edad. Mide cerca de 1,80 m, es fuerte, veloz y ágil, lo que sin duda facilitará su transición al fútbol profesional. Este aspecto es muy valorado por todos los scouts europeos.

Blindado con una cláusula de rescisión de 100 'kilos'

La dirección deportiva blaugrana, a través de los informes que maneja y de la observación in situ realizada sobre el jugador, es muy consciente de que Eduardo Conceição va para figura. En estos momentos, un scout culé se encuentra desplazado en Brasil siguiéndolo de cerca.

En los despachos de la Ciutat Esportiva se considera que vale la pena apostar por su fichaje, aun sabiendo que será una operación compleja por la feroz competencia existente y que se trata de una apuesta programada a medio plazo.

Eduardo solo puede dar el salto a Europa dentro de dos años, es decir, en el mercado de enero de 2028, ya que alcanzará la mayoría de edad en diciembre de 2027. Esto, sin embargo, no impide llegar a un acuerdo de traspaso con el Palmeiras, que tiene blindada a su joya.

Al cumplir los 16 años el pasado mes de diciembre, el atacante firmó su primer contrato profesional, que por normativa solo puede tener una duración de tres años y expirará en enero de 2029. La presidenta albiverde, Leila Pereira, una negociadora durísima, le ha fijado una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, por lo que cualquier salida antes de enero de 2029 obligará necesariamente a entablar negociaciones con la entidad paulista.

En los últimos años, el Verdão se ha especializado en ventas millonarias de sus canteranos: Endrick se marchó al Real Madrid por 72 millones de euros contando comisiones, impuestos y bonus; Estêvão al Chelsea por 61 millones con variables; Vitor Reis al Manchester City por 37 millones de euros, la mayor venta de un central en la historia del fútbol brasileño; o Luis Guilherme por 23 millones al West Ham, que posteriormente lo traspasó al Sporting de Portugal por 14.

Ajeno al torbellino mediático que se ha generado a su alrededor, el futbolista está completamente centrado en la Copinha, donde es titular. Sin apenas descanso, ha afrontado dos citas de eliminatorias a partido único, ante el Vitoria y Flamengo de Guarulhos, que se han decidido desde la tanda de penaltis. El Verdao está en los octavos de final donde se medirá al Ituano.