Las claves de Flick para la remontada: "Ellos sin presionar juegan bien"

Con determinación, serio y confiado 100% en las posibilidades de su equipo. Hansi Flick tiene clarísimo en su imaginario que este Barça es capaz de levantar el 0-2 encajado en la ida en y así quiso transmitirlo cuando salió a la sala de prensa del Estadio Metropolitano. El escenario que debe acoger una de las remontadas que, en caso de producirse, pasaría a los anales de la historia del club azulgrana.

El alemán, que salió con un once con mezcla de titulares y menos habituales en el derbi ante el Espanyol, no se dejará nada en el tintero en un encuentro de vuelta en el que será clave mantener la portería a cero y, al mismo tiempo, golpear primero en el tramo inicial de partido.

Desde el corazón

Flick habló de sus sentimientos y sensaciones a las puertas del partidazo en feudo colchonero: "Creo que será diferente, el ambiente será increíble, será duro para nosotros pero creo en nuestro equipo. Es posible, por que no? Necesitamos ser valientes y atacar y presionar. Creo que la diferencia en la ida fue la efectividad".

Flick, en la rueda de prensa previa al Atlético-Barça de Champion / Valentí Enrich

Lo emocional. Lo psicológico. Serán factores a tener muy en cuenta para gestionar a lo largo de un encuentro que puede alargarse más de 90 minutos: "La mentalidad y la actitud es importante. Después del derbi vi una conexión increíble entre los jugadores y la afición. Esto puede ser positivo. Mañana todos seremos importantes, hay que creer que podemos, el equipo tiene que ser valiente, a menudo somos mejor equipo".

2.800 en las gradas

Precisamente, la actitud y respuesta de la plantilla en el derbi del otro día lo que han hecho es contagiar a un barcelonismo que estará representado por 2.800 culés en la grada visitante del coliseo rojiblanco: "No es una final pero me gustaría ganar. Es lo que queremos. Estamos centrados en este partido".

Jugar al ataque, pero con cabeza. ¿Es posible? "Es muy importante valorar que son 90 minutos y ojalá más. Es muy complicado. Tienes que presionar, sin presionar juegan bien. Tenemos que estar bien conectados. Los partidos se deciden por momentos. La roja, el penalti que no indicaron...está en nuestra parte".

Incógnita sobre el planteamiento del Cholo

Este Barça es sinónimo de ataque, de goles y de juego vertical. Y necesitará de eso más que nunca en la vuelta ante el Atlético. Sin dejar de cuidar una defensa que debe estar con fiabilidad altísima. Un partido semejante al de vuelta de Copa sería ideal, pero claro, el 'Atleti' juega esta vez en casa, con más de 70.000 personas jaleando en la grada.

"No estoy preocupado, es nuestro estilo, podemos defender mejor pero no es la defensa, es una cuestión de todo el equipo, defender como un equipo, tenemos que reducir los espacios y esta es nuestra manmera de ver y de jugar. Estamos capacitados para marcar goles", analizó Hansi sobre la producción ofensiva del equipo. Se necesitará su versión más intervencionista: "Hay que prepararlo todo, todo depende de la táctica y de las emociones".

Fermín, el comodín

Sorprendió que Fermín López no fuera titular en el partido de ida en el Spotify Camp Nou. Tuvo un pequeño percance, se produjo una brecha en la cabeza en la activación matinal y apareció por el estadio con una tira curativa en la frente. Esta vez sorprendería que el de El Campillo fuera suplente ante los colchoneros. Flick dejó caer en rueda de prensa que "hay que prepararlo todo, todo depende de la táctica y de las emociones".

Veremos si es Dani Olmo el damnificado, si el egarense pasa a hacer de falso '9', si juegan los dos en el centro del campo. Tiene múltiples alternativas. Este curso Fermín ha sido uno de los intocables.