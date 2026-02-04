Las claves del fichaje de Patricio Pacífico por el Barça: 2 años de seguimiento y pago máximo de 4 millones

Patricio Pacífico ha sido una de los novedosos fichajes del Barça Atlètic para reforzar al equipo con futbolistas de muchísima progresión. El uruguayo es un defensa zurdo, que puede desempeñarse como central o lateral e, incluso, como pivote. El paso adelante del club blaugrana se tomó tras casi dos años de seguimiento y seis meses de visionar todos sus partidos prácticamente en directo. Una cesión con una opción de compra por el 80 por ciento de los derechos, con un pago máximo de 3,8 millones de euros. Si sale bien, una auténtica ganga. Así se gestó uno de los fichajes que puede sorprender en los próximos meses.

El agente de Patricio Pacífico, Germán Krasouki, reveló que la llegada del defensa fue muy metidada por parte del Barça: "El club lleva siguiéndole desde los 17 años cuando jugó para Uruguay. Y en los últimos seis meses le han seguido muy de cerca hasta que se tomó la decisión. Creo que Patricio les ha convencido por la serenidad que muestra desde atrás en el juego. Nunca entra en pánico y esa es la esencia de la filosofía del Barça", señaló a 'Las Voces del Fútbol'.

El entorno de Patricio Pacífico está convencido de que seguirá a pesar del pago que debería realizar el Barça para retenerle tras la cesión: "Si juega a diez partidos a partir de 30 minutos hay la obligación de comprar el cincuenta por ciento del pase por lo que se quedó en el contrato. El Barça nos ha manifestado que hay la intención de hacer efectiva esa cláusula juegue o nos los partidos". De hecho, la cláusula también se activa si Patricio juega más de 45 minutos en un partido oficial del primer equipo. La cesión es gratis y el Barça puede adquirir el 50 por ciento del pase por algo más de dos millones. Y, luego, puede ir comprando hasta el 80 por ciento con un pago máximo de 3,8 millones. Defensor Sporting, su club en Uruguay, siempre se quedará el 20 por ciento de la propiedad.

El agente reveló también que "Araujo contactó con Patricio para ayudarle en todo lo que fuera posible. Ronald es la prueba tangible de que el éxito es posible en el Barça y vamos a intentar seguir ese camino". Krasouki también explicó que el espanyolista Cabrera, también uruguayo y que se formó en Defensor al igual que Patricio, ha estado en contacto con el jugador y también con el club uruguayo a lo largo de todo este proceso.