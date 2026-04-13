Las claves de Àlex Delmàs en el Atlético-Barça: "Lamine es un 70 por ciento..."

Se viene partido de los grandes este martes (21.00 horas) en el Metropolitano y el programa 'La Posesión' de SPORT ha analizado extensamente en la previa todos sus pormenores. El analista deportivo Àlex Delmàs ha diseccionado las que pueden ser las claves para que los de Hansi Flick superen una eliminatoria que tienen cuesta arriba tras el 0-2 de la ida en el Spotify Camp Nou. Lo ha hecho en su sección 'Delmàs class'.

La Posesión 3x30 I DelmàsClass / Sport

Las razones de un once con Gavi arriba

Delmàs ha arrancado explicando el que cree que será el once titular de Hansi Flick en el estadio Metropoltano y con el que concuerda el analista. Sería el formado por: Joan Garcia; Kounde, Eric, Gerard Martín, Joao Cancelo; Frenkie de Jong, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Ferran Torres y Gavi.

Precisamente, la presencia del sevillano en la banda izquierda es la que ha dado más pie al análisis. "Gavi te permite muchísimas cosas. Te puede dar superioridad en el medio del campo, más presión y orden. Y si Simeone repite el plan con Llorente encima de Pedri, tienes un mediocampista que pueda atacar la espalda de Llorente", ha explicado Delmás en 'La posesión'.

La presencia de Gavi también sería positiva porque "es muy importante que el Barça pueda encadenar ataques y hacer recuperaciones altas.". Y además, a juicio de Delmàs, "meter a Gavi es una red de auxilio para Cancelo, te puede hacer las coberturas, no es lo mismo que Rashford.

También ha hablado de otros nombres que apuntan a titular. "Ferran te puede dar la movilidad sin ser Olmo. Y prefiero a Fermín de mediapunta en la derecha, porque te rompe constantemente, te limpia zonas y es de ayuda a Lamine", ha comentado.

Gavi celebra la victoria contra el Espanyol en el derbi / Europa Press

No cree, por otro lado, que "Flick pueda volver a meter tan rápido a Araujo en el ruedo" cuando ha salido a la palestra el nombre del uruguayo, y considera que tener de 'refresco' "a Rashford, Olmo y Lewandowski te puede dar mucho si se necesita este impulso en el partido".

El plan del Atlético de Madrid

Àlex Delmàs tiene claro que "un partido muy plano favorece al Atlético. No les veo apretando la mayor parte del partido, pero sí en los minutos iniciales", ha especificado sobre el sistema y el planteamiento del 'Cholo' Simeone, teniendo en cuenta que los rojiblancos defienden en su estadio una renta favorable de dos goles.

La importancia de Lamine y Joan Garcia

Por último, Delmás le da una importancia mayoritaria al papel de Lamine Yamal para lograr la remontada "Le doy un 70 por ciento, muy alto", ha dicho, para añadir: "Pongo a Lamine al mismo nivel que Messi a esta edad, me cuesta ponerlo por encima. Pero sí, es muy bestia".

Lucía Feijoo Viera

Y ha destacado la influencia de otro futbolista, del que se habla menos: "Joan Garcia ha venido para partidos como el de mañana. El Barça va a asumir riesgos y el Atlético va a tener ocasiones. Para mí Lamine es un 70 por ciento, Joan, un 20, y un 10 el resto", ha sentenciado Delmàs.