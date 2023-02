La clave del éxito del Barça está en la defensa

Tener ya 50 puntos a estas alturas de Liga demuestra el gran nivel del nuevo Barça de Xavi Hernández Los Araujo, Koundé y Christensen tienen un ejemplo fantástico a partir del cual el equipo puede crecer

El Barça ha cerrado una primera vuelta de la Liga con unos números espectaculares, con 16 victorias, dos empates y una única derrota. Tener 50 puntos a estas alturas de la temporada es una auténtica barbaridad. En cuanto a los goles, discreto en ataque -apenas 39- y maravilloso en defensa -siete-. Hoy nos quedamos aquí.

ACTITUD MODÉLICA

Destacó Xavi en la rueda de prensa posterior a la meritoria victoria en campo del Betis la actitud de sus futbolistas, especialmente sin balón. El técnico de Terrassa se fijó en una jugada concreta, aunque erró en el minuto. Xavi hablaba del “minuto ochenta y pico” y sucedió en el 74.

Raphinha adelantaba al Barça en el marcador | LALIGA

El Barcelona sirvió su quinto saque de esquina. Con todas sus torres en el área la acción no provocó peligro pero ofreció una segunda oportunidad de remate ya que Gavi volvió a colgar el balón, esta vez, para hacérselo llegar a Pedri. El canario, sin embargo, perdió el balón ante Ruibal y el Betis salió a la contra. Cuando el balón llegó a la linea del centro del campo el equipo sevillano disfrutaba de una superioridad de cuatro jugadores -el propio Ruibal más Luis Henrique, Canales y Juanmi- contra dos azulgranas -Balde y De Jong-. Instantes después, cuando el balón llegó al área del Barça, el conjunto catalán ya dominaba la acción en número de efectivos ya que Koundé, Christensen, Gavi, Sergio y Raphinha ya defendían (y Araujo estaba llegando a la frontal. Solo Pedri y Lewandowski se quedaron en posiciones adelantadas). La jugada se cerró con un pase profundo de Luis Henrique a Ruibal cortado por Frenkie de Jong dentro del área. El repliegue colectivo fue tan perfecto en su ejecución que emocionó hasta a su propio entrenador.

QUERER ES PODER

No fue el primer repliegue del partido. Antes, en el minuto 56, sucedió algo similar. Seguro que Xavi también lo recuerda. Una contra de Luis Henrique generó una situación en medio de campo de tres -él, Borja y Fekir- contra dos -Araujo y Koundé-. La acción finalizó con un chut forzado de Fekir ante el que Ter Stegen no tuvo ningún problema. En la carrera para impedir la acción del Betis, ejemplar fue el esfuerzo de Sergio, Balde, Christensen y De Jong, que llenaron su área, y de Pedri y Raphinha, que ya estaban en la frontal.

No hay duda de que Xavi ha conseguido cambiar la mentalidad de su equipo, ahora hambriento y orgulloso. Puede jugar mejor o peor pero de lo que no hay duda es de la entrega de sus jugadores. Eso no se negocia. ¡Bravo por el entrenador! Porque para defender hay que querer hacerlo. Jugar con balón es agradecido; hacerlo sin él, es sacrificado. El espíritu ofensivo del equipo llama a disfrutar con la pelota pero no se entendería la actual clasificación sin el altísimo rendimiento defensivo. Y para defender, hay que querer hacerlo. Hay mucho de colocación pero, también, de deseo.

DISFRUTAR DEFENDIENDO

Igual que los delanteros celebran un gol o un portero, una gran parada, hay defensas que celebran sus intervenciones. El actual Barcelona tiene tres de sus cuatro defensas titulares, Ronald Araujo, Andreas Christensen y Jules Koundé, que disfrutan con su oficio y son auténticos especialistas en proteger su portería. Ante el Betis, más allá de la desafortunada acción del gol en propia puerta de Koundé, hubo exhibición en muchos aspectos del arte de defender. El mismo defensor francés, a los 32 minutos, se lanzó al suelo de manera agresiva y muy valiente ante un chutazo de Canales que olía a gol.

El repliegue del Barça en una contra del Betis | LALIGA

Otro ejemplo: la rectificación. Las características del jugador francés y de Araujo permiten al Barcelona defender con el culo en medio campo, hecho que provoca que la presión post-pérdida y en campo contrario del equipo de Xavi Hernández sea la mejor del campeonato. Eso sí, cuando el equipo rival la supera los defensores deben activarse para correr hacia atrás. Koundé estuvo espléndido a los 12 minutos ante Borja; a los 50', ante Fekir; y a los 82', ante Canales, y Araujo, a los 28', también ante Fekir.

Los defensores del Barcelona ganaron el 99% de los duelos que ofreció el partido y cuando esto sucede es muy dificil que el equipo rival cree peligro. El 1% llegó en el minuto 69, tras un pase largo en diagonal de Guido a Luis Henrique que se comió Koundé pero que ni Borja Iglesias ni Juanmi supieron concretar en gol tras el centro del futbolista brasileño. De hecho, ninguno de los dos ni siquiera pudo rematar.

VIGILANCIAS OFENSIVAS

Pero lo mejor que hicieron los defensas fue vigilar a los delanteros del Betis cuando el balón estaba todavía en posesión azulgrana.

Esta atención es clave para impedir que cuando el equipo pierde el balón el rival no pueda salir a la contra. Manuel Pellegrini había dado consignas muy claras a sus futbolistas para impedir la presión post-pérdida del Barça que, por ejemplo, le había dado la victoria en los recientes partidos ante el Getafe y el Girona.

El equipo bético, más amante del juego combinativo que del directo, cambió de plan por un día. Se trataba de poner el balón en largo para saltarse lineas de presión, encontrar a Borja y aprovechar su protección de balón y la segunda jugada.

Resumen, goles y highlights del Betis 1 - 2 FC Barcelona de la jornada 17 de LaLiga | LALIGA

Pero nada de eso sucedió porque Araujo ganó los duelos aéreos con el Panda (15', 57', 68'), Fekir (40') y Willian José (85'); Koundé, con Canales (47', 54'); y Christensen, con Borja (40'). Solo Araujo, en el minuto 36' ante Borja y Christensen, a los 68' ante Juanmi, hicieron falta y el balón pasó a poder del Betis, eso sí, con el Barcelona ya organizado en defensa.

NÚMEROS Y SENSACIONES

A pesar de que ha habido partidos en los que el Barça no ha encajado gol pero ha exhibido fragilidad y que Marc-André Ter Stegen está siendo uno de los mejores futbolistas de la temporada, no hay duda de que todo esto está trabajado. Haber encajado siete goles en 19 partidos con la portería a cero en 14 de ellos conforma una estadística increíble.

No hace mucho, en el mejor Barça de la historia, Carles Puyol tejió una inquebrantable red de seguridad a la espalda de Messi, Xavi e Iniesta que convirtió al equipo de Guardiola en el menos goleado durante las cuatro temporadas en que el técnico de Santpedor dirigió en azulgrana. Los Araujo, Koundé y Christensen tienen un ejemplo fantástico a partir del cual el equipo puede crecer. Asumidos los conceptos y muchos de los mecanismos defensivos a Xavi Hernández le toca mejorar las prestaciones en ataque ya que los 39 goles anotados son solamente una cifra modesta para el superlíder de la competición. Tiempo al tiempo.