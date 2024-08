Las cláusulas secretas del contrato de Dani Olmo

Barça y Leipzig resolvieron sus diferencias y la semana pasada anunciaron el acuerdo final que cerraba uno de los culebrones del verano: Dani Olmo regresaba al club azulgrana. Tras semanas de intensas negociaciones, por fin, ambos clubes cerraban un traspaso que se había prolongado más de la cuenta.

Las negociaciones entre Barça y Leipzig no fueron nada fáciles. De hecho, el club germano no tuvo reparos en rechazar las dos primeras propuestas y hacer público por boca de su entrenador y director general que no tenían intención de desprenderse del futbolista si no llegaba una nueva oferta más ambiciosa que hiciera justicia al precio real de mercado. Al final, fumata blanca y Dani Olmo ya se ejercita a diario con Hansi Flick.

Hoy, en Sport Bild, se recogen algunas de las cláusulas de última hora que se incorporaron a las negociaciones y que permitieron desbloquear la operación y facilitar el fichaje de Dani Olmo por el Barça con un contrato que le vincula hasta 2030.

El medio alemán detalla el precio final del traspaso y algunas de sus variables más remarcables. Tal y como se informó en su día, el Leipzig recibirá un total de 55 millones de euros en concepto de traspaso por Dani Olmo. En el capítulo de incentivos adicionales se recogen dos opciones: en el menor de los casos, el Barça deberá abonar otros cuatro millones de euros. Si se cumplieran todos los objetivos estipulados en el contrato, el Leipzig podría llegar a ingresar un total de 62 millones de euros.

Otros conceptos

Pero el traspaso de Dani Olmo al Barça aún contempla sorpresas de última hora que hicieron que el Leipzig flexibilizara su rechazo inicial. Y es que el conjunto alemán se reserva un porcentaje en el caso una posible venta del futbolista en su etapa azulgran. Además, queda estipulado la disputa de un partido amistoso en Barcelona que debería disputarse como mucho en 2028. En caso contrario tendría su correspondiente penalización economica.

Una serie de complementos que permiten al Leipzig asegurarse unos ingresos superiores a los 60 millones de euros. Es decir, el precio final que siempre exigió de inicio, pese a que la cláusula de rescisión del futbolista dejó de ser efectiva este verano.