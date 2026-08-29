Las cláusulas del fichaje de Hamza, al descubierto

El gran impacto de Hamza Abdelkarim en su estreno como jugador del primer equipo de Hansi Flick ha hecho que el delantero egipcio esté en el foco de todos los culés. El atacante marcó cuatro goles en cinco partidos durante la pretemporada y, aunque no participó en el estreno liguero ante el Elche ni en el debut en el Spotify Camp Nou, sus actuaciones han generado grandes expectativas de cara al nuevo curso.

Hamza llegó al Barça después de que el club hiciera efectiva la opción de compra incluida en su cesión desde el Al Ahly. El delantero había estado seis meses a préstamo en el Juvenil A y su rendimiento convenció a la entidad para apostar definitivamente por él. De hecho, la entidad azulgrana tiene muy claros sus planes con Hamza: ficha del filial y mejora salarial para reforzar la buena sintonía y blindar su continuidad en Can Barça.

Mientras tanto, en los últimos días el medio egipcio 'WinWin' ha desvelado los detalles del acuerdo entre ambos clubes, con las cantidades que ya ha reportado a su antiguo club así como las diferentes variables que pueden incrementar el coste de la operación para la entidad catalana; señal de que la progresión de Hamza se mantiene.

El Barça ya ha pagado 750.000 euros

'WinWin' confirma el total de la operación. El Al Ahly cedió a Hamza al Barcelona durante seis meses sin coste, pero el acuerdo incluía una opción de compra de 1,5 millones de euros.

El Barça ya activó dicha cláusula. El Al Ahly recibió 750.000 euros a finales del pasado mes, correspondientes al primer pago, mientras que el segundo, también de 750.000 euros, está previsto para el próximo mes de enero. A partir de ahí entran en juego diferentes variables relacionadas con el rendimiento del delantero egipcio.

Hasta dos millones por partidos

Una de las cláusulas está vinculada a sus apariciones con el primer equipo. El Al Ahly no recibe dinero simplemente porque Hamza forme parte de la plantilla de Hansi Flick, sino en función de sus participaciones oficiales.

Hamza celebra con Raphinha su gol al Basilea / Gorka Urresola

Según 'WinWin', el club egipcio recibirá 750.000 euros cuando Hamza dispute cinco partidos oficiales con el primer equipo, siempre que juegue un mínimo de 45 minutos en cada uno de ellos.

Esta cantidad puede aumentar progresivamente en función de sus apariciones, hasta alcanzar un máximo de dos millones de euros por este concepto.

Los goles también generan ingresos

El contrato contempla además variables por los goles que consiga con el primer equipo. El Al Ahly recibirá 300.000 euros cuando Hamza alcance los cinco goles, una cantidad que también puede incrementarse progresivamente hasta llegar a un máximo de 1,5 millones de euros.

Por tanto, el rendimiento del delantero durante las próximas temporadas puede hacer crecer considerablemente la cantidad que el Barça deberá abonar al conjunto egipcio.

Una operación que puede superar los cinco millones

Las variables contempladas en el acuerdo alcanzan los cinco millones de euros, según la información publicada por 'WinWin' que confirma lo que ya informábamos en SPORT. A estas cantidades se suma un porcentaje para el Al Ahly en caso de una futura venta o cesión del futbolista a otro club durante el primer periodo de su contrato.

El acuerdo también contempla derechos relacionados con posibles ingresos por patrocinio posteriores al periodo contractual, siempre de acuerdo con la normativa de la FIFA.

Hamza celebró así su primer gol en el Spotify Camp Nou / Dani Barbeito

De esta manera, el Barça se aseguró la llegada de una de las grandes promesas del fútbol egipcio con una inversión inicial contenida, pero el Al Ahly mantiene diferentes vías para beneficiarse económicamente si Hamza termina teniendo el impacto que ha mostrado durante su primera pretemporada con Flick.

Ahora, el delantero deberá trasladar esas buenas sensaciones a la competición oficial. Su estreno liguero tendrá que esperar, pero en el Barça existe la confianza de que Hamza pueda convertirse en una de las grandes sorpresas del proyecto de Hansi Flick.