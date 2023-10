La cláusula secreta de un Bruno Guimaraes loco por el Barça

El mediocentro del Newcastle sueña con poder vestir de azulgrana algún día La situación económica del Barça hace que la operación sea entre difícil e imposible

Pese a la llegada de Oriol Romeu, el Barça no abandona el rastreo de mediocentros en el mercado internacional. En el club azulgrana entienden el fichaje del de Ulldecona como una solución de corto plazo, pero siguen necesitando un pivote con recorrido por delante. Una de las opciones que gusta, por más utópica que parezca, es la de Bruno Guimaraes, del Newcastle.

Valorado por 'Transfermarkt' en 85 millones de euros, Guimaraes cambió en enero de 2022 el Olympique de Lyon por el Newcastle, que desembolsó por él unos 42 'kilos'. El buen rendimiento del brasileño llevó a las 'urracas' a querer renovarle lo antes posible. A principos de este mes, el centrocampista extendió su contrato hasta el 30 de junio de 2028, movimiento que coloca todo el poder en su actual club de cara a una hipotética negociación para salir.

Cláusula por si llamara el Barça

Sin embargo, y según pudo saber SPORT, la renovación de Guimaraes con el Newcastle incluye una cláusula secreta en clave Barça. Si el conjunto azulgrana se lanzara a por le pivote, el precio del traspaso sería algo más bajo que si fuera otro club quien pujara por sus servicios. En otras palabras, hay un precio para el Barça y un precio para los demás equipos.

La cifra estipulada para que el Barça se pudiera llevar al jugador gira alrededor de los 65-70 millones de euros, una cantidad que hoy en día sigue siendo muy difícil de alcanzar por el club catalán, cuya tesorería no está para lanzar cohetes. Pese a que la operación parece más que complicada a día de hoy, nunca se puede descartar del todo, ya que hipotéticas ventas importantes el próximo verano mejorarían el poder adquisitivo del Barça.

Pese a ser consciente de que el club catalán no está hoy para partidas de póker de dicho calibre, Guimaraes no pierde la ilusión de vestir algún día de azulgrana. En el pasado ya lanzó varios guiños al Barça y en la esfera privada no oculta que le encantaría unirse a Barcelona y a la entidad culé. Habrá que ver si los caminos de ambos pueden cruzarse algún día.