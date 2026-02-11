La cláusula Schlotterbeck: así puede definirse el futuro del central del Dortmund

Ya hay fecha tope para conocerse el futuro de Nico Schlotterbeck, uno de los centrales más deseados del mercado. El central decidirá su destino durante el parón internacional del mes de marzo y todos los escenarios siguen abiertos. Desde una posible renovación por el Dortmund a una salida a un club top europeo. El Barça se ha descartado de la ecuación porque no encaja deportivamente, el Bayern no tiene espacio y el Madrid se está acercando a su entorno. Todo puede desencallarse con una cláusula que estaría a punto de firmar el futbolista y que puede determinar su futuro.

Según 'Bild', el Dortmund ha puesto toda la carne en el asador para retener al internacional alemán con una propuesta de contrato que estaría cerca de convencer a Schlotterbeck. Su salario pasaría casi a los 10 millones de euros brutos más variables, mientras que el central conseguiría incluir en su nuevo contrato una cláusula de salida a partir de junio del 2027 de unos 60 millones de euros, una cifra que le mantendría como una opción de mercado atractiva por si decide salir.

Schlotterbeck aún no ha dado el 'sí' a la espera de que se concreten las ofertas que pueda tener de fuera del mercado alemán. Su prioridad siempre ha sido explorar un posible traspaso al Bayern, pero la renovación de Upamecano hace imposible su contratación. A partir de ahí, el alemán se abrió a escuchar propuestas y tendría al Madrid como un claro objetivo. El club blanco se ha informado de su situación, pero todavía no ha dejado clara su intención de ficharle. En el caso de que los blancos dieran el OK, su traspaso podría llegar a los 45 millones de euros este mismo verano.

En el caso del Barça, la decisión ya es firme y el club blaugrana ha decidido no pujar por el internacional alemán. El club blaugrana le ha seguido y está plenamente informado de todos los movimientos, pero Schlotterbeck se ha caído de la lista de forma definitiva. En la dirección deportiva entienden que las caracterísiticas no encajan para el sistema defensivo de Hansi Flick, por lo que las prioridades son otras. Se firmará a un central zurdo pero no será Schlotterbeck y el futbolista ya lo sabe a través de su entorno.