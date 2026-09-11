¡La cláusula de rescisión de Hamza se multiplica por 10!

El Barça ha blindado a Hamza Abdelkarim. Y de qué manera. La cláusula de rescisión del joven delantero egipcio pasa de 15 a 150 millones de euros, diez veces más, en una operación que refleja la enorme confianza que existe en el club en su progresión.

La decisión de mejorar las condiciones de Hamza no responde únicamente a su crecimiento deportivo. Durante este verano, algún club tanteó de manera informal la situación del atacante y, cuando el Barça tuvo conocimiento de esos movimientos, actuó rápidamente para proteger a uno de los futbolistas jóvenes en los que más expectativas tiene depositadas.

El acuerdo fue especialmente sencillo. En apenas dos reuniones las partes dejaron cerrada la operación, que incluye también un aumento salarial significativo para el jugador. El objetivo del Barça era claro: evitar cualquier incertidumbre alrededor de Hamza y dejar claro, tanto al futbolista como al mercado, que forma parte de los planes de futuro de la entidad.

Hamza es uno de los jugadores citados por Flick para el partido ante el Elche / AFP7 vía Europa Press

La nueva cláusula es especialmente llamativa. Pasar de 15 a 150 millones supone multiplicar por diez su precio de salida, una cifra que prácticamente elimina la posibilidad de que otro club pueda plantearse una operación sin sentarse previamente a negociar con el Barça.

Totalmente adaptado a Barcelona

La apuesta es correspondida por Hamza, que se encuentra ya plenamente adaptado a Barcelona. El delantero encontró recientemente un piso cerca de la Ciutat Esportiva Joan Gamper y su situación familiar también ha cambiado: su madre se ha trasladado ya a Barcelona, después de haber seguido viviendo en Egipto durante los primeros meses de la aventura de su hijo como blaugrana.

Un paso importante para un futbolista muy joven que cada vez se siente más asentado tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Hamza se enfrentó a sus antiguos compañeros del Al-Ahly / Dani Barbeito

Una apuesta personal de João Amaral

Detrás de la llegada de Hamza al Barça está especialmente la figura de João Amaral. El responsable blaugrana siguió muy de cerca al delantero y viajó en varias ocasiones para verle en directo durante el Mundial Sub-20 disputado en octubre de 2025.

Fue allí donde quedó definitivamente convencido de sus condiciones. Su rendimiento y potencial provocaron que el Barça acelerara para incorporarlo desde el Al Ahly, en una operación que con el paso de los meses ha ido ganando todavía más valor internamente.

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Ahora, después de su rápida adaptación y de los primeros movimientos de otros clubes a su alrededor, el Barça ha decidido anticiparse. De 15 a 150 millones de euros. Una cláusula diez veces superior para dejar a Hamza fuera del alcance de cualquiera que pretenda llevárselo con facilidad.