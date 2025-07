La cláusula reducida de Araujo, caducada

La continuidad de Ronald Araujo en el FC Barcelona está cada vez más cerca de convertirse en una realidad. En enero estuvo a punto de abandonar el club blaugrana para poner rumbo a la Juventus de Turín, sin embargo, el defensa se repensó su decisión y acabó renovando su contrato como culer hasta 2031. Eso sí, añadió una cláusula liberatoria para poder salir este verano que venció justo ayer.

En el nuevo contrato que firmó junto a Joan Laporta quedó estipulado que la cláusula de rescisión durante los primeros quince días del mercado de fichajes (del 1 al 15 de julio) sería de 60 millones de euros. Una vez superado este plazo, la cifra aumentaría considerablemente a la que ya estaba fijada anteriormente: 1.000 millones de euros. Así pues, hoy 16 de julio, la continuidad de Ronald Araujo en el Barça es, prácticamente, un hecho.

Cierto es, como comentábamos, que la mente del uruguayo en el inicio de año estaba lejos de la capital catalana, pero ahora mismo -y desde hace meses- su firme voluntad es la de seguir vistiendo de blaugrana. El segundo capitán, que podría convertirse en primero si Ter Stegen acaba saliendo del club, aseguraba el domingo durante las pruebas médicas: "Este año van a ver mi 'prime'". Una clara declaración de intenciones sobre su futuro.

"Uno debe salir"

"Contamos con cinco centrales y uno debe salir, por exceso de jugadores. El técnico ha de tomar decisiones. Como dice Hansi (Flick) ‘decision is job’. El entrenador está contento, está en un buen sitio de vacaciones como es Formentera y estamos en sintonía", expresaba Deco en una entrevista concedida a 'La Vanguardia' hace poco menos de un mes.

Sin duda, para el técnico alemán, Cubarsí e Iñigo Martínez son inamovibles en su esquema; mientras que Eric Garcia se ganó la renovación a pulso con su gran final de temporada desde el eje central, mediocentro y lateral diestro. Ahora, con la vía de escape de Ronald Araujo caducada, todo apunta a que Christensen será quien deba abandonar el Barça este verano.

Su contrato finaliza en 2026 y el Barça no quiere arriesgarse a tener un futbolista que pueda salir como agente libre en un año. Las lesiones no le han permitido sentirse futbolista este curso y el equipo no le ha echado de menos deportivamente, pero él está convencido de poder pelear por un puesto. Siempre ha rendido con nota, pero la situación contractual le apunta como la principal opción para salir del club. Llegó como agente libre y su ficha es una de las más elevadas del vestuario, algo que no juega a su favor.