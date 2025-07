La cláusula que pide Luis Díaz para fichar por el Barça

El caso de Dani Olmo y Pau Víctor aún sigue sobrevolando en el mercado de fichajes del FC Barcelona. Los jugadores que interesan al club blaugrana quieren garantías para poder ser inscritos y Luis Díaz no es una excepción.

La exigencia no es del calibre de Nico Williams, quien pedía salir libre tras el pago de la cláusula de 62 millones de euros, pero también obligaría al Barça a una indemnización. Según informa el diario AS, Luis Díaz no podría salir del club de no hacerse la inscripción, pero percibiría una cantidad económica importante por el perjuicio deportivo que ello significaría.

El colombiano ha pasado a ser el objetivo número uno del FC Barcelona para reforzar el extremo izquierdo una vez que Nico Williams dio calabazas a la entidad barcelonista. Un duro revés para un fichaje que estaba muy bien encaminado, pero Nico decidió continuar en el Athletic y renovar hasta el 2035 con una cláusula de rescisión que superará los 90 millones de euros.

El colombiano apuesta por el Barça

Luis Diaz, con contrato en el Liverpool hasta 2027, está por la labor de un cambio de aires a sus 28 años. Después de ganar la Premier League con el conjunto 'red' busca nuevos retos y el FC Barcelona le atrae mucho.

En el Barça tendría un rol de crack con unas bandas muy poderosas con la derecha para Lamine Yamal y Luis Díaz por la izquierda. Raphinha podría jugar por dentro en un puesto muy disputado con Lewandowski, Dani Olmo, Ferran Torres o Fermín.

El proyecto deportivo de Hansi Flick es muy atractivo para Luis Díaz, pero también quiere sus garantías. El Barça tendría que hacer frente a esta indemnización, con la convicción del club de que podrá ser inscrito, y llegar a un acuerdo con el Liverpool, que no será nada fácil.

Negociación larga

El Liverpool valora al futbolista en unos 70 millones de euros ya que ha sido una de las piezas decisivas para desbancar al Manchester City en la Premier League.

Además del Barça, el Bayern de Múnich está igualmente interesado en el futbolista, como lo estaba con Nico Williams, y mucho más después de la grave lesión de Musiala, quien deberá estar unos cinco meses de baja tras la lesión sufrida en el Mundial de Clubes.

La negociación por Luis Díaz no será rápida con tantos condicionantes. El equipo blaugrana empezará a andar este domingo con el único fichaje del portero Joan Garcia, mientras se continúa hablando con los agentes de Luis Díaz en busca de una solución.