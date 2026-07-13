La cláusula millonaria que empuja a Ferran Torres fuera del Barça

Más novedades en el caso Ferran Torres, futbolista que interesa al PSG y que estaría negociando su salida del Barça en este mercado de verano. El futbolista estaría abierto a un cambio de aires y en el Barça tampoco pondrían demasiadas trabajas si, finalmente, la oferta es provechosa. Uno de los motivos por los que el club blaugrana estaría por la labor de vender es una cláusula contractual por la cual el Barça debería pagar un bonus de unos 8 millones de euros adicionales al Manchester City en el caso de que Ferran renueve su contrato, que expira en el 2027. Según 'The Athletic', el Barça era muy reticente a abonar esta cantidad que, sumada al nuevo contrato, elevaba demasiado el montante económico de su continuidad.

El Barça firmó a Ferran Torres en enero del 2022 por 55 millones de euros, más 10 millones en variables que se han ido cumpliendo a lo largo de sus años de vinculación en el club blaugrana. En total, el Barça acabará pagando por 65 millones por el delantero, pero a eso se le suma el bonus por renovación o continuidad del futbolista en el club blaugrana a partir del 2027. En estos últimos meses, desde la dirección deportiva no se había sido muy proactivo en la negociación para renovarle a la espera de la definición del futuro de Robert Lewandowski. El Barça tenía claro que los dos no podían seguir y la marcha del polaco daba opciones de continuidad a Ferran, aunque siempre existía una puerta abierta a una salida en el caso de oferta importante.

Y esta oferta va a llegar por parte del PSG. El Barça está a la espera de que Ferran tome una decisión sobre su futuro. Primero debe llegar a un acuerdo económico con los parisinos -algo que parece que se está encaminando- y luego pedir que haya una negociación entre clubs. Una vez se haya formalizado este paso, en el Barça entienden que será muy complicado retener al delantero, por lo que se intentará negociar el mejor traspaso posible.

En el Barça siguen firmes con una tasación de 50 millones de euros, pero el PSG quiere pagar mucho menos al quedarle solo un año de contrato. Todas las partes saben que si Ferran da el OK están condenados a entenderse más pronto que tarde. En el caso de que continúe, el club sí deberá ofrecerle la renovación asumiendo el nuevo pago al Manchester City. Esta cláusula secreta hasta ahora se valora también en el club y entra como una variable que puede hacer más fácil aceptar la propuesta final del PSG.

El Barça tiene también muy claro que deberá reforzar mucho la posición de '9' para esta temporada y el futuro. La apuesta clara es cerrar a Julián Álvarez y, luego, valorar la posibilidad de traer a otro delantero centro de complemento. Hay opciones encima de la mesa, pero primero se deberá definir el futuro de Ferran.