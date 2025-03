La cláusula que medita el Barça para el nuevo contrato de Frenkie de Jong

El futuro de Frenkie de Jong sigue siendo una de las máximas prioridades de la dirección deportiva del FC Barcelona. Tras las renovaciones de Cubarsí, Araujo, Gavi y Pedri (más allá de la de Iñigo Martínez y Gerard Martín), el club tiene atada a su columna vertebral, por lo que cerrar al neerlandés debe ser el siguiente paso.

Frenkie, que actualmente percibe un salario de 19 millones de euros y acaba contrato la temporada que viene, está siendo una parte fundamental del equipo este curso bajo las órdenes de Hansi Flick, asentado como pivote y titular junto a Pedri y Olmo. Sin embargo, el club ha trabajado en un ajuste de su contrato por la delicada situación financiera de la entidad con la voluntad de adaptarse a la nueva realidad de la escala salarial de la plantilla.

Como ya informó Ferran Correas en este diario, el Barça trasladó recientemente una última oferta a De Jong, después de un periodo sin negociaciones. La propuesta del club contempla mantener su ficha actual, pero con un cambio en la estructura salarial: reducir el salario fijo y aumentar las variables ligadas al rendimiento.

Con esta estrategia, De Jong podría seguir alcanzando la misma cantidad por temporada que percibe ahora, pero solo si cumple con ciertos objetivos establecidos en su contrato. Además, el nuevo acuerdo eliminaría las cantidades diferidas que fueron pactadas bajo la presidencia de Josep Maria Bartomeu durante la pandemia.

El neerlandés no ha dado todavía una respuesta a esta propuesta, que podría ser la última oportunidad de firmar el último gran contrato de su carrera a sus 28 años. No obstante, en 'The Athletic' apuntan que ambas partes ya están en contacto para avanzar en el acuerdo.

La cláusula: ¿una cifra asequible?

Uno de los puntos clave de la oferta del Barça, como hemos apuntado en el último capítulo de 'La Posesión de SPORT', es la posibilidad de incluir una cláusula de rescisión de 80 millones de euros. La cifra, asequible si el jugador mantiene el rendimiento actual en los próximos años, seguiría la misma línea que utilizó el club en la renovación de Ronald Araújo, buscando un equilibrio entre proteger al club y permitir cierta flexibilidad para el jugador en el futuro en caso de querer cambiar de aires.

A pesar de que De Jong ha manifestado en reiteradas ocasiones su deseo de continuar en Barcelona, el buen rendimiento del holandés abre la posibilidad de que los grandes clubes europeos se interesen en su fichaje, por lo que una renovación con la mencionada cláusula daría tranquilidad al neerlandés con un buen acuerdo personal al mismo tiempo que le daría margen para llegar con una oferta de un equipo europeo bajo el brazo que satisficiera a los azulgranas.

Con el final de la temporada acercándose, la directiva azulgrana espera una respuesta definitiva ya que el deseo de la entidad, como declaró el mismo Joan Laporta, es comenzar la nueva temporada con los jugadores clave para Flick con más de un año de contrato asegurado.