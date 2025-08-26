La cláusula de Etta Eyong, una ganga para el Barça

Este lunes ha 'explotado' el interés por el que es uno de los jugadores revelación de estas dos primeras jornadas de Liga. Karl Etta Eyong, camerunés del Villarreal, acumula un gol y un pase de gol en este arranque liguero. De 21 años y nacido e Douala, el delantero ha salido prácticamente de la nada y parece haberle cogido el pulso a la máxima categoría nacional.

Una cláusula muy asequible

El factor que lo cambia todo es su situación contractual. Pese a su enorme proyección, y tal y como ha informado Fabrizio Romano en 'DAZN', Etta Eyong tiene una cláusula de cinco millones de euros (y no de 10 como se creía inicialmente), una cifra asequible para cualquier gran club y que ha puesto al Barça en alerta. Deco y su equipo de trabajo lo consideran una oportunidad de mercado perfecta: un futbolista joven, con margen de crecimiento y a un precio muy por debajo de su potencial real.

Etta Eyong, en el Villarreal-Girona. / MANOLO NEBOT

La estrategia que maneja el Barça pasa por ejecutar la cláusula, asegurarse al jugador y cederlo de inmediato a otro equipo de Primera División. De este modo, el club azulgrana evita el problema de su inscripción inmediata en un contexto de fair-play financiero todavía ajustado. Hay lista de espera de clubes que estarían encantados de recibir a préstamo al atacante. El Barça no está solo en esta carrera. El Betis, la Real Sociedad y varios clubes de la Premier League han preguntado por él.

EL VILLARREAL, CONTRARRELOJ

Lógicamente, tras esta fulgurante explosión, lo que quiere el Villarreal, propietario de sus derechos, es renovar cuanto antes al jugador, mejorarle la ficha y subir esa cláusula que ahora mismo es un verdadero peligro al estar al alcance de prácticamente cualquier club.