La cláusula que estudia ejecutar el Barça con Szczesny a final de temporada

El futuro deportivo de Wojciech Szczesny más allá del próximo 30 de junio no está claro. Es una evidencia que el veterano portero polaco está a gusto en el Barça y que ha asumido a la perfección el rol de segundo e incluso tercer meta siempre cubriendo las espaldas de Joan Garcia. De la misma forma, en el área deportiva y cuerpo técnico azulgrana están más que encantados con la actitud de TEK desde el día de su llegada al vestuario. Otra cuestión muy distinta es la necesidad del club a la hora de diseñar un plan a medio y largo plazo para la portería de la primera plantilla del FC Barcelona.

A primeros de julio de 2025 el Barça anunciaba de forma inesperada la renovación de Szczesny. La sorpresa no se originaba por el hecho de cerrar la continuidad de TEK -Deco y Flick estaban encantados con el rendimiento del meta- sino porque el nuevo contrato se prolongaba por espacio de dos temporadas, hasta junio de 2027.

Una renovación pactada pero que contemplaba diversas cláusulas adicionales a la espera que el área deportiva y el técnico concretaran cómo se debía reestructurar la portería. Meses después todo quedó bien definido: la etapa de Ter Stegen había llegado a su fin -el alemán era invitado a buscarse nuevo destino-, el club hacía oficial la incorporación de Joan Garcia e Iñaki Peña cerraba su cesión al Elche.

A estas alturas de temporada ya se trabaja en un ajuste final para culminar la completa revolución en la portería de Flick. Si todo transcurre según la hoja de ruta prevista, el Barça y TEK podrían llegar a un acuerdo para desvincularse a final de temporada. El contrato de renovación firmado en su día ya contempla la posibilidad que el club azulgrana, de forma unilateral, pueda rescindir el último año de contrato del futbolista previa indemnización.

La buena sintonía entre Szczesny y el Barça hizo que ambas partes pactaran una cantidad 'razonable' para facilitar la marcha del polaco en el caso de que el club decidiera una nueva incorporación de cara a la temporada 2026-27. Según fuentes consultadas por SPORT, el Barça estaría en condiciones de rescindir el contrato con TEK abonando una cantidad que oscilaría alrededor de los 2 millones de euros. Se trata de una cantidad sensiblemente inferior a la estipulada en su contrato.

Estas mismas fuentes sí matizan que la decisión aún no está tomada a la espera que Deco y Flick decidan quién debe partir, de inicio, como segundo de Joan Garcia la próxima temporada.