La cláusula desconocida de Pablo Torre

Pablo Torre puso punto final a su etapa con el FC Barcelona el verano pasado. Tras contar con muy pocos minutos en el primer año de Hansi Flick en el banquillo blaugrana y completar un nuevo curso sin 'explotar' en el Spotify Camp Nou, el centrocampista cántabro decidió emprender una nueva etapa profesional. Escogió el RCD Mallorca y, aunque no ha sido titular indiscutible, sí que ha jugado con mucha regularidad y ha sido importante en un equipo de la Liga.

Ha acabado la campaña con una cláusula de cesión a Primera en caso de descenso, buenos registros a nivel individual, pero no ha podido evitar el descenso a Segunda División del conjunto balear. Para el Barça, que se reservó el 50% de la plusvalía de una futura venta, una opción de recompra de 10 millones de euros al término del primer año (y 12 el segundo) y un derecho de tanteo, la pérdida de categoría del Mallorca no ha sido una buena noticia ante la posibilidad de que Pablo Torre se devalúe el año que viene en la Liga Hypermotion.

Este martes, sin embargo, han llegado noticias tranquilizadoras en este sentido. Según ha informado 'Última Hora Mallorca', el de Soto de la Marina tiene una cláusula de cesión a Primera en caso de descenso. En caso de que el futbolista quiera continuar en la máxima categoría del fútbol español y tenga alguna propuesta para hacerlo, por consiguiente, no tendrá que jugar en Segunda. La misma información también apunta que Martín Demichelis, renovado por el Mallorca hasta 2028 confía en poder convencerle para que continúe en Son Moix.

El Racing, pendiente

El conjunto bermellón es muy consciente de que no lo tendrá nada fácil. Pablo Torre no solo tiene cartel en la Liga, sino que ya ha sido sondeado por algunos clubes como 'su' Racing de Santander, recién ascendido. También existe la opción de que salga traspasado, pero a día de hoy este movimiento es el que parece menos factible de todos. El verano es largo y aún pueden suceder muchísimas cosas.

Pablo Torre, de 23 años, tiene contrato con el Mallorca hasta el 30 de junio de 2029, esto es, para las próximas tres temporadas. Su valor de mercado según el portal especializado 'Transfermarkt' es de cinco millones de euros y, entre el Barça, el Girona y el propio cuadro balear, ya ha disputado 79 partidos en Primera en los últimos cuatro años.