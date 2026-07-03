La cláusula que condiciona el futuro de Christensen en el Barça

El FC Barcelona anunció esta semana la renovación de Andreas Christensen hasta junio de 2028, poniendo fin a las dudas que existían sobre el futuro del central danés, cuyo contrato finalizaba el pasado 30 de junio. Su continuidad responde a la confianza que tanto Hansi Flick como la dirección deportiva mantienen en sus cualidades, pese a que las lesiones hayan condicionado seriamente sus dos últimas temporadas en el club.

Para hacer posible el acuerdo, Christensen aceptó una importante rebaja salarial, adaptándose a las necesidades económicas de la entidad y facilitando la operación dentro de los límites del fair play financiero. Sin embargo, el nuevo contrato también incorpora una cláusula de rescisión bilateral prevista para el verano de 2027.

El anuncio de renovación de Christensen / FCB

30 %, la cifra que marcará su futuro

Según ha informado MARCA, el Barça podrá rescindir unilateralmente el último año del contrato de Christensen si el defensa no alcanza el 30 % de participación en los partidos oficiales que dispute el conjunto blaugrana durante la temporada 2026-27.

En caso de no alcanzar ese porcentaje de participación, el club tendría la posibilidad de dar por finalizada la vinculación antes de la siguiente temporada. Eso sí, la entidad debería abonar una pequeña compensación económica al futbolista, tal y como contempla el acuerdo firmado entre ambas partes. Se trata de una fórmula que permite al Barça mantener su apuesta por el jugador, pero también protegerse si su situación deportiva o física vuelve a complicarse.

Una medida ligada a su historial físico

La inclusión de esta condición responde directamente al complicado historial de lesiones que ha acompañado a Christensen desde hace dos temporadas. El central apenas pudo participar durante el pasado curso tras sufrir una grave lesión de rodilla que lo mantuvo varios meses alejado de los terrenos de juego. La campaña anterior tampoco pudo tener continuidad debido a una lesión en el tendón de Aquiles y posteriores problemas musculares que limitaron enormemente su participación.

Christensen se retira del terreno de juego por una lesión / Valenti Enrich

Pese a ello, ni el cuerpo técnico ni la dirección deportiva han perdido la confianza en el internacional danés. Hansi Flick siempre ha defendido que, cuando está en plenitud física, Christensen es uno de los defensas más completos de la plantilla por su experiencia, inteligencia táctica, calidad en la salida de balón y capacidad para actuar tanto como central como pivote.

Una temporada clave

Sin haber disputado el Mundial este verano, Christensen llegará en plenitud de condiciones al inicio de la pretemporada, fijado para el próximo 13 de julio. El defensa contará con varias semanas de trabajo para recuperar sensaciones y convencer a Flick de que puede volver a tener un papel relevante dentro de la rotación defensiva.

La temporada 2026-27 se presenta así como un curso decisivo para el internacional danés. Si consigue dejar atrás definitivamente los problemas físicos y recuperar la continuidad que mostró en su primera campaña como azulgrana, el Barça no tendrá motivos para plantearse la ejecución de la cláusula. En cambio, si las lesiones vuelven a impedirle alcanzar el protagonismo esperado y no supera el umbral del 30 % de participación, el club tendrá la posibilidad de rescindir el último año de su contrato, poniendo fin a su etapa en el club un año antes de lo previsto.