¿Qué cláusula tiene Alexia Putellas en el Barça?

Hay caso Alexia Putellas. La dos veces Balón de Oro y una de las grandes referentes del Barça Femenino ha recibido una más que tentadora oferta del PSG para hacerse con sus servicios. Una propuesta que contempla el pago de su cláusula y una mejora ostensibles de su sueldo.

Ya hemos informado en SPORT de la postura de la jugadora, que no tiene intención de cambiar de aires después de media vida en el Barça, donde es uno de los grandes estandartes. El hasta ahora sempiterno subcampeón francés (el PSG ha encadenado cuatro de sus doce segundos puestos desde que cosechó su primer y único título en la temporada 2020/21) ha insistido a Alexia durante los dos últimos días con su propuesta para que se convierta en la nueva líder de la plantilla. Si diera la internacional catalana el OK, firmaría un acuerdo por cuatro temporadas (Alexia tiene 31 años) y el PSG abonaría la cláusula de rescisión.

La operación no tiene posibilidades de salir adelante, pues Alexia Putellas no tiene intención alguna de dejar el Barça, y así lo ha comunicado a los responsables de la sección

Sin dudas en el área deportiva

En el Barça, hay cierta división de opiniones, aunque claramente matizadas. En la parte deportiva están totalmente en contra de una salida de la capitana del equipo. Por el peso específico que tiene Putellas en el terreno de juego y en el vestuario, consideran imprescindible su concurso para mantener el nivel competitivo del equipo.

Alexia Putellas en la pretemporada en México con el Barça / Eduardo Verdugo / AP

En los despachos hay algunas voces que no se cierran totalmente a la operación, pues valoran la posible inyección económica que supondría la cláusula de rescisión de contrato, que según Catalunya Ràdio es de un millón de euros. Sin embargo, la postura unánime es la de no entrar en una negociación y más teniendo en cuenta que la voluntad de la jugadora no es otra que seguir de blaugrana.