Claudio Giráldez: "Siempre le competimos al Barça, ojalá hagamos que haya un poquito más de Liga"

Barça y Celta se ven las caras este miércoles (21.30 horas) tras caer eliminados, respectivamente, de la Champions y de la Europa League. SPORT entrevistó en las horas previas al entrenador de los vigueses, un Claudio Giráldez que está llevando al equipo celeste a cotas insospechadas y que visita por primera vez el Spotify Camp Nou con ganas de ponerle emoción a LaLiga.

¿Cómo llega el Celta al partido del Spotify Camp Nou?

Con muchas ganas. Hay pocos escenarios en el mundo más motivantes que el Camp Nou y para muchos de nosotros será nuestra primera vez.

Claudio Giráldez visita el Spotify Camp Nou / Europa Press

¿Hasta qué punto puede afectar al Celta el ‘palo’ europeo?

Todos teníamos mucha ilusión de poder llegar a las semifinales de la Europa League, pero estos dos días de parón que hemos tenido nos dan la perspectiva de dónde hemos llegado y lo difícil que ha sido.

Trabajas desde hace muchos años con una psicóloga. ¿Estos días han sido más de resetear, de limpiar la mente?

La mente siempre es el motor, y más que las piernas o lo futbolístico, era importante darle valor a lo que estamos haciendo bien y también en lo que nos hemos equivocado.

Sueño con estar en Europa. La Champions son palabras mayores, solo la hemos jugado una sola vez en la historia

¿Te preocupan los goles encajados en las últimas semanas?

Sí, no son los números a los que estamos acostumbrados este año. Habíamos defendido muy bien, encajando muy poco. Hay que recuperar la solidez defensiva.

La temporada del Celta está siendo excepcional. Cuartos de final de la Europa League, sextos en LaLiga. ¿Sueñas con la Champions si va el quinto?

Sueño con estar en Europa. La Champions son palabras mayores, solo la hemos jugado una sola vez en la historia. Nuestro equipo es muy joven y probablemente está rindiendo por encima de lo que todos podían esperar. Debemos tener los pies en la tierra y saber que nuestro principal objetivo es volver a estar en Europa el año que viene.

Tengo muchos amigos y mucha gente cercana que me quiere matar por las rotaciones que les fastidian los juegos de mánager

Desde el primer día has instaurado un sistema de rotaciones masivas en tus jugadores. Los que participan en los diferentes juegos de manager, los fantasy, dicen que eres su peor pesadilla y que lo haces a propósito. ¿Algo que declarar?

Jaja, tengo muchos amigos y mucha gente cercana que me quiere matar. Pero si revisas al final de temporada, todos los equipos tenemos 10-12 jugadores que juegan más minutos que el resto. Este año ha sido propicio, con partidos jueves y domingo.

El Barça también llega de un KO europeo. ¿Cómo hacerle daño?

Debemos tener la personalidad de querer atacarles, hemos marcado goles en todos los partidos contra ellos y hemos sido capaces de competir bien cuando les hemos defendido lejos de nuestra portería.

La de Hansi Fick es la identidad que me gusta a mí de los entrenadores, siempre es valiente

Hansi Flick ha revolucionado el juego, ¿te parece ideal para el Barça?

Por supuesto, los números y los títulos lo avalan. Es la identidad que me gusta a mí de los entrenadores, que tengamos una forma de competir reconocible. Le ha dado un giro en cuanto a la altura de la línea defensiva, la agresividad en primera línea y tiene mucho mérito, siempre es valiente.

¿Si el Celta gana en el Spotify Camp Nou, crees que puede haber Liga o es ya un margen demasiado amplio?

El Barça depende de sí mismo y ha sido muy fiable toda la Liga, pero el fútbol puede cambiar en cualquier acción y ojalá hagamos que haya un poquito más de Liga tras el partido del Camp Nou. Tenemos una buena prueba para resarcirnos del golpe de la eliminación europea.

¿Le das vueltas al 4-3 de la temporada pasada de Montjuic tras ir 1-3?

Tuvimos un momento del partido en que después del tercero nuestro, nos quedamos en zona de nadie. No fuimos valientes para ir a por el cuarto. Nos falta un partido redondo contra el Barça. Con Flick, si no eres capaz de estar estable durante 90 minutos te van a acabar matando.

La victoria en el Bernabéu nos reforzó y nos dio mucha confianza

Redondo fue en el Bernabéu...

Sí, y nos reforzó y dio mucha confianza.

¿Celta y Barça son ahora mismo el máximo ejemplo de que el presente y futuro pasa por mimar las canteras?

Sí, son muy buenos ejemplos. Es un sentimiento de identidad que nos hace sentir orgullosos y en estos tiempos actuales tiene todavía mucho más sentido.

Claudio Giráldez llegó al primer equipo desde el filial. Con 38 años, ¿qué se siente al ser más joven que Iago Aspas?

Lo tengo normalizado. Siempre ha mostrado muchísimo respeto y confianza en lo que en lo que hacemos. No le damos importancia al DNI, y tengo la suerte de llevar mucho tiempo aquí.

Iago Aspas siente el fútbol de una manera especial y creo que eso le va a dar fuerzas para estar al menos un año más

¿Renovará Iago o con lo que sabe de fútbol pronto estará contigo?

Sabe muchísimo de fútbol, lo siente de una forma especial, lo traslada en los entrenamientos cada día y creo que eso le va a dar fuerzas para estar al menos un año más. Pero es también una decisión suya personal y dependerá de cómo acabe la temporada y sus sensaciones.

Entrenas en un club que está presidido por una mujer, Marián Mourinho, que desgraciadamente todavía es una excepción en el mundo del fútbol. ¿Qué destacarías de su gestión?

Nos gusta ser pioneros en este tipo de situaciones. Tenemos que ser valientes en todas las decisiones y Marián es un ejemplo. No puede haber una presidenta mejor para nosotros y nos da argumentos para seguir creyendo que el Celta puede seguir evolucionando como club.

Claudio Giráldez tiene una gran relación con Iago Aspas / EFE

En el mundo del fútbol es muy necesaria gente como Borja Iglesias, para normalizar aspectos que todavía no han acabado de evolucionar nuestra sociedad, ¿verdad?

Sí, Borja es otro ejemplo de cómo tiene que ser una persona para mí, ya no solo un futbolista. Tenemos que evolucionar como sociedad, respetarnos y ayudar a que las cosas cada vez sea más justas, más coherentes y tolerantes.

Estoy donde quiero estar, el Celta es como mi casa; el día que no me vea motivado, o que la gente no esté contenta conmigo, mje gustaría crecer y poder entrenar a los mejores equipos del mundo. Y el Barca es uno de ellos

Has firmado la renovación hasta 2028, estabas en el punto de mira de clubes importantes. ¿No te veías todavía o ha sido por tu amor al Celta?

No es cuestión de verte o no capacitado. Confío en lo que hago y estoy feliz. No tengo porqué cambiar. Siento el Celta como mi casa.

¿Te gustaría entrenar algún día a un equipo como el Barça?

Estoy donde quiero estar ahora mismo y el día que no me vea motivado, o que la gente no esté contenta conmigo, evidentemente, pues me gustaría crecer y poder entrenar a los mejores equipos del mundo. Y el Barça es uno de ellos.

Jugaste en el Real Madrid, en el Atlético de Madrid, pero ¿quizás por tu filosofía de juego te reflejas más en el Barça?

Sí, he aprendido mucho de Cruyff, Guardiola, Rijkaard y Luis Enrique. Creo que esa forma de sentir el fútbol es muy cercana a lo que yo veo y entiendo y estoy más cercano a la ideología de lo que es el Barça. Me quedo, dentro de lo aprendido, con hacer mi camino.

He aprendido mucho de Cruyff, Guardiola, Rijkaard y Luis Enrique, mi filosofía está más cercana al Barça

¿El entrenador que más te ha marcado y el mejor a día de hoy?

Me marcó Cruyff, y los mejores ahora, Luis Enrique y Guardiola, los que más han evolucionado el fútbol.

¿Qué ha quedado del Claudio Giráldez jugador?

Me di cuenta con el paso del tiempo de que era muy malo (bromea). Disfruté del fútbol semiprofesional y me entrené con el primer equipo del Madrid y del Atlético. Tenía carencias físicas y me faltó suerte en la toma de decisiones, pero gracias a esos aprendizajes estoy ahora donde estoy como entrenador.

Has pasado momentos duros...

En el fútbol no me puedo quejar, es mi pasión. La vida es mucho más que eso y por eso hay que relativizar el fútbol. Los problemas los he tenido fuera, el fallecimiento de mi padre, de mi tío. Me he tenido que reinventar muchas veces.

He vendido seguros, he sido redactor de blogs deportivos, y más cosas para llevar dinero a casa y me siento muy orgulloso de todo ello

Y dedicarte a muchas cosas para llevar el sueldo a casa...

He vendido seguros, he llevado a gente becada a Estados Unidos para jugar al fútbol o a otros deportes, he sido redactor de blogs deportivos, he conseguido dinero para la escuela de fútbol de mi pueblo... Me siento muy orgulloso de todo ello.

Si antes he preguntado por dificultades, toca acabar con alegrías. ¿Tu momento más feliz?

En lo personal, el nacimiento de mis hijas, y en lo futbolístico, el debut en Primera en el Pizjuán y la clasificación europea en Getafe. Y la vuelta de la Europa League en Lyon. ¡Ojalá muchos más momentos bonitos por vivir y poder repetir competición europea el año que viene!