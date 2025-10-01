Claudio Bravo-Ter Stegen, reencuentro con morbo

Muchísimas personalidades en la grada del Estadi Olímpic de Montjuïc en el Barça-PSG de Champions League. No solo la presencia repleta de morbo de Luis Figo en el palco como invitado por la UEFA, sino muchas más caras conocidas. Entre ellas, la de un exportero del FC Barcelona como Claudio Bravo. El chileno compartió portería las temporadas 2014/15 y 2015/16 con Marc-André Ter Stegen.

Ambos fueron contratados por el club azulgrana el verano de 2014 para suplir las bajas de Pinto y Víctor Valdés. El alemán llegó procedente del Borussia Mönchengladbach y el chileno de la Real Sociedad. Marc era muy joven, mientras que Claudio estaba ya consolidado en el panorama internacional. Quizás por eso apostó Luis Enrique aquel curso por el suramericano como portero titular para la Liga y el teutón para Champions y Copa del Rey.

AL TERCER CURSO EL BARÇA TUVO QUE APOSTAR POR TER STEGEN

El segundo curso mantuvo el mismo formato 'Lucho' con Bravo en el campeonato doméstico y Ter Stegen para el resto de competiciones. Ya al término de ese segundo año fue cuando se 'plantó' Marc-André y dijo que quería ser el portero titular oficial y no ver cada encuentro semanal liguero desde el banquillo. Y el Barça apostó definitivamente por él, por lo que Claudio Bravo apostó por marcharse al Manchester City de Pep Guardiola.

Ter Stegen y Bravo se han encontrado en el palco de Montjuïc. No sabemos si se habían vuelto a ver a lo largo de estos años, probablemente sí, pero sí que ha quedado claro que cualquier rencilla, si es que la llegó a haber, quedó enterrada. Se han fundido en un abrazo antes de que arrancara el Barça-PSG.