Así está la clasificación de LaLiga 2025-26 antes del Clásico: Mbappé mantiene al Real Madrid líder

LaLiga EA Sports 2025-26 se prepara para dar paso a una de las fechas señaladas en su calendario. Con la jornada 9 dando sus últimos coletazos, tanto FC Barcelona como Real Madrid han disputado sus respectivos partidos y se preparan para medir sus fuerzas en el esperado Clásico del próximo domingo 26 de octubre.

El Barça fue el primero de los dos contendientes en salir a escena, y estuvo cerca de ceder algo de terreno antes del cara a cara contra su gran rival. El conjunto azulgrana parecía incapaz de romper el empate ante el Girona, pero Araujo apareció en el tiempo de descuento para rescatar los tres puntos para los suyos.

Tampoco lo tuvo fácil el Real Madrid, y sólo una acción aislada de Kylian Mbappé pudo romper el muro de un Getafe que terminó el partido con 9 efectivos. El francés volvió a ser decisivo para los suyos, que se mantinene en lo más alto de la clasificación gracias a su tanto a falta de 10 minutos para el final.

¿Cómo está la clasificación de LaLiga antes del Clásico entre Barcelona y Real Madrid?

