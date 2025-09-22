Así está la clasificación del Balón de Oro 2025

La gala del Balón de Oro 2025 encumbrará esta noche al mejor jugador de la temporada. Ousmane Dembélé llega al Théatre du Chatelet como gran favorito, con los azulgranas Lamine Yamal y Raphinha como principales opositores.

La entrega del preciado trofeo será el colofón final de la gala, pero la organización ya ha comenzado a confirmar las primeras posiciones en la lista de 30 nominados. El primer nombre en salir a la luz ha sido Michael Olise, que cierra la lista ocupando la 30ª posición.

Uno de los nombres más sorprendentes por su prematura aparición ha sido el de Jude Bellingham, que pierde 20 posiciones respecto al año anterior. Condicionado por su lesión en el hombro, el inglés ha caído hasta la 23ª posición.

Desde SPORT, puedes consultar las posiciones que ocupa cada futbolista en la clasificación del Balón de Oro con actualizaciones en directo.

¿Cómo está la clasificación del Balón de Oro 2025?

17 - Robert Lewandowski

18 - Scott McTominay

19 - Joao Neves

20 - Lautaro Martínez

21 - Serhou Guirassy

22 - Alexis Mac Allister

23 - Jude Bellingham

24 - Fabián Ruiz

25 - Denzel Dumfries

26 - Erling Haaland

27 - Declan Rice

28 - Virgil van Dijk

29 - Florian Wirtz

30 - Michael Olise

Desde SPORT, podrás seguir todo lo que suceda durante la gala del Balón de Oro 2025 a través de nuestras narraciones en directo, así como las últimas noticias, los galardonados y las declaraciones de los protagonistas.